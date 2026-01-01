Встреча с Оксаной Куренбиной в бутик-отеле «Рахманинов»

Приглашаем вас на уникальное событие, которое пройдет в бутик-отеле «Рахманинов». Это пространство необычно тем, что здесь гармонично переплетается гостиничный уют и культурная жизнь. Оксана Куренбина, создательница этого уютного уголка, поделится историями о том, как зарождалось это место на культурной карте города.

Культурный центр

Бутик-отель «Рахманинов» - это не просто гостиница. Здесь звучит музыка и поэзия, организуются выставки и лекции. Вы сможете ощутить атмосферу, наполненную историей и искусством. Кроме того, этот адрес хранит память о Сергее Рахманинове, великом композиторе, детство которого связано с Казанской улицей.

Вмем о композиторе

Дом 5 по Казанской улице был местом, где жила тетя Рахманинова. Именно здесь, в возрасте 10 лет, юный талант приехал учиться в Консерваторию. Вас ждет экскурсия по квартире, где проходила его юность, и освежающая беседа о том, как музыка и искусство формировали его личность.

Уютный зал для общения

В уютном зале отеля у вас будет возможность обсудить не только музыкальное наследие композитора, но и другие интересные темы. Например, чем коньки лучше лекций? Какую магию творят красные чернила? Эти и многие другие вопросы станут основой для живого диалога.

Прогулка по памяти

Вы также сможете пройти по коридору, превращенному в картинную галерею, и заглянуть в комнату, где жил композитор. Вспомним о его отъезде в Москву, эмиграции и тихой благотворительности—так много интересного скрыто в истории этой удивительной личности.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу творчества под управлением мастера своего дела!