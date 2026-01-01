Спектакль Встреча с Дедом Морозом

Дедушка Мороз и его верный Эльф с нетерпением ждут встречи с маленькими любителями чудес! Они лично поздравят каждого с наступающим Новым годом, выслушают самые заветные желания и, конечно, проверят, хорошо ли вели себя ребята в этом году. Ведь веселье и доброе настроение — важные составляющие новогоднего чуда!
После того как все желающие поделятся своими мечтами, Дед Мороз погрузит детей в волшебную новогоднюю сказку, а в конце праздника вручит каждому подарок от АндерСона, чтобы Новый год стал ещё более радостным и незабываемым.
Не упустите шанс побывать в мире чудес с Дедом Морозом и его Эльфом!