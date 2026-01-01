Спектакль Встреча с Дедом Морозом

Встреча с Дедом Морозом в любимом кафе «АндерСон»

Дедушка Мороз и его верный Эльф с нетерпением ждут встречи с маленькими любителями чудес! Они лично поздравят каждого с наступающим Новым годом, выслушают самые заветные желания и, конечно, проверят, хорошо ли вели себя ребята в этом году. Ведь веселье и доброе настроение — важные составляющие новогоднего чуда!

После того как все желающие поделятся своими мечтами, Дед Мороз погрузит детей в волшебную новогоднюю сказку, а в конце праздника вручит каждому подарок от АндерСона, чтобы Новый год стал ещё более радостным и незабываемым.

Что вас ждёт:

Встреча с Дедом Морозом — личное поздравление и волшебная атмосфера.

— личное поздравление и волшебная атмосфера. Поздравление и хоровод — все вместе поём новогодние песни и танцуем!

— все вместе поём новогодние песни и танцуем! Подарок — сюрприз от АндерСона для каждого участника!

Не упустите шанс побывать в мире чудес с Дедом Морозом и его Эльфом!