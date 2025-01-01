Спектакль Встреча с актрисой театра и кино Еленой Папановой

Встреча с Еленой Папановой в Театре им. Булгакова: вспоминая прошлое с надеждой на будущее

Приглашаем вас на уникальный вечер с актрисой театра и кино Еленой Папановой, который пройдет под названием «Вспоминая прошлое с надеждой на будущее». Это событие обещает стать не только трогательной встречей, но и погружением в мир воспоминаний о легендарном отце — Анатолии Папанове.

О программе вечера

На вечере Елена Папанова поделится своими воспоминаниями о семье, о таланте своего отца, а также расскажет интересные истории о коллегах и личной жизни. Это прекрасная возможность для зрителей узнать больше о великом актере и его наследии через призму его дочери.

Книга с автографом

В рамках мероприятия у вас будет возможность приобрести книгу Елены Папановой с автографом автора. Это издание станет отличным дополнением к вашей библиотеке и памятным подарком.

О актрисе

Елена Папанова — талантливая актриса, которая много лет проработала в театре им. М. Н. Ермоловой. Ее фильмография включает более 80 ролей, и она активно продолжает сниматься в кино. Свою карьеру в кино Елена начала ещё в 1976 году, будучи студенткой.

Книги о Анатолии Папанове

В 2009 году в издательстве ЭКСМО вышла книга Елены Папановой о её отце под названием «Хочу рассказать». В 2023 году увидело свет второе издание этой книги — «Анатолий Папанов. Так хочется пожить...», выпущенное издательством АСТ.

Не упустите возможность пообщаться с Еленой Папановой и услышать её рассказ о великом актере, который оставил яркий след в истории русского театра и кино.