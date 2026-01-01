Встреча с Равилем Гилязетдиновым в Театре «Тмин»

В Театре «Тмин» состоится интересная встреча с заслуженным артистом России Равилем Гилязетдиновым. Зрители получат уникальную возможность обсудить с ним вопросы театра, его творческий путь и актерскую деятельность.

Темы для обсуждения

Гилязетдинов поделится своими впечатлениями о работе в театрах Кубани, Тамбова и Казани. Особое внимание будет уделено его первому моноспектаклю и тому, как зарождался этот жанр в Краснодаре. Также зрителям расскажут о возникновении и становлении «Театра Одного Актера» на Кубани.

Показ фрагментов спектаклей

В программе встречи планируется демонстрация фрагментов спектаклей репертуара «Театра Одного Актера», что станет отличной возможностью для зрителей лучше узнать этот уникальный театр.

Кому интересно

Встреча будет особенно интересна тем, кто увлекается актерским мастерством и театром одного актера. Не упустите шанс узнать больше о тонкостях профессии от мастера сцены!