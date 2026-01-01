В Театре «Тмин» состоится интересная встреча с заслуженным артистом России Равилем Гилязетдиновым. Зрители получат уникальную возможность обсудить с ним вопросы театра, его творческий путь и актерскую деятельность.
Гилязетдинов поделится своими впечатлениями о работе в театрах Кубани, Тамбова и Казани. Особое внимание будет уделено его первому моноспектаклю и тому, как зарождался этот жанр в Краснодаре. Также зрителям расскажут о возникновении и становлении «Театра Одного Актера» на Кубани.
В программе встречи планируется демонстрация фрагментов спектаклей репертуара «Театра Одного Актера», что станет отличной возможностью для зрителей лучше узнать этот уникальный театр.
Встреча будет особенно интересна тем, кто увлекается актерским мастерством и театром одного актера. Не упустите шанс узнать больше о тонкостях профессии от мастера сцены!