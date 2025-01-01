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Встаньте на картоночку
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Спектакль Встаньте на картоночку

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль об эпохе 90-х

Добро пожаловать в удивительный мир городского рынка 90-х, где жизнь бурлит яркими эмоциями, нешуточными страстями и неожидаными поворотами. Эта театральная постановка переносит вас в эпоху, где среди прилавков и картоночек разворачиваются истории, сравнимые с драмами Шекспира.

О чем спектакль?

В центре сюжета — удивительная история, где переплетаются:

  • Любовь и предательство,
  • Дружба и преданность,
  • Жизненные цели и настоящие ценности.

Все это сопровождается:

  • Знакомыми хитами 90-х в новом прочтении,
  • Иронией и юмором,
  • Сюжетными поворотами, которые попадут прямо в сердце.

Почему стоит пойти?

  • Уникальная атмосфера рынка 90-х, пропитанная духом времени.
  • Живое исполнение музыкальных хитов, таких как «Самба белого мотылька» и «Нас не догонят».
  • Рассадка за уютными столиками, где гостей ждет велком-напиток и закуски, создавая атмосферу настоящего вечернего отдыха.

Режиссёр постановки: Татьяна Завьялова.

Приходите греть солнышко в руках, танцевать от души и наслаждаться театральной магией в лучшем её проявлении!

В ролях
Режиссёр спектакля : Татьяна Завьялова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽

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