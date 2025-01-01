Спектакль Встаньте на картоночку

Спектакль об эпохе 90-х

Добро пожаловать в удивительный мир городского рынка 90-х, где жизнь бурлит яркими эмоциями, нешуточными страстями и неожидаными поворотами. Эта театральная постановка переносит вас в эпоху, где среди прилавков и картоночек разворачиваются истории, сравнимые с драмами Шекспира.

О чем спектакль?

В центре сюжета — удивительная история, где переплетаются:

Любовь и предательство ,

, Дружба и преданность ,

, Жизненные цели и настоящие ценности.

Все это сопровождается:

Знакомыми хитами 90-х в новом прочтении,

Иронией и юмором,

Сюжетными поворотами, которые попадут прямо в сердце.

Почему стоит пойти?

Уникальная атмосфера рынка 90-х, пропитанная духом времени.

Живое исполнение музыкальных хитов, таких как «Самба белого мотылька» и «Нас не догонят».

Рассадка за уютными столиками, где гостей ждет велком-напиток и закуски, создавая атмосферу настоящего вечернего отдыха.

Режиссёр постановки: Татьяна Завьялова.

Приходите греть солнышко в руках, танцевать от души и наслаждаться театральной магией в лучшем её проявлении!