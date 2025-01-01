Спектакль Встаньте на картоночку

Добро пожаловать в удивительный мир городского рынка 90-х, где жизнь бурлит яркими эмоциями, нешуточными страстями и неожидаными поворотами. Эта театральная постановка переносит вас в эпоху, где среди прилавков и картоночек разворачиваются истории, сравнимые с драмами Шекспира.
О чем спектакль?
В центре сюжета — удивительная история, где переплетаются:
Все это сопровождается:
Почему стоит пойти?
Режиссёр постановки: Татьяна Завьялова.
Приходите греть солнышко в руках, танцевать от души и наслаждаться театральной магией в лучшем её проявлении!