Спектакль Вспомним всех поименно

Спектакль-концерт к 80-летию освобождения Беларуси в программе XXVII Фестиваля «Встречи в России» в Санкт-Петербурге

Белорусский государственный академический театр юного зрителя (Минск) представит на XXVII фестивале русских театров «Встречи в России» уникальный спектакль-концерт, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, отмечавшемуся в 2024 году.

Режиссер и концепция

Режиссер спектакля Татьяна Самбук собрала семейные истории артистов театра о подвигах их родных. Эти личные воспоминания обогащают спектакль и делают его особенно трогательным и актуальным.

Музыка и поэзия военных лет

В спектакле прозвучат песни и стихи, созданные как во время войны, так и позже, посвященные этому героическому времени. Зрители смогут подхватить вместе с артистами слова любимых песен, что создаст атмосферу единения и воспоминаний.

Основная мысль спектакля

Знаменитые слова Роберта Рождественского «Вспомним всех поименно...» как нельзя лучше отражают не только основную мысль спектакля, но и главную идею всего фестиваля «Встречи в России». Это напоминание о тех, кто отдал свои жизни за свободу и мир.

Не упустите возможность стать частью этого важного события, погрузиться в атмосферу памяти и уважения к историческому наследию.