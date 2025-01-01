Спектакль Вспоминая Юрия Григоровича

Вечер памяти Юрия Григоровича в Зале Ирины Архиповой

19 мая 2023 года на 99-м году жизни ушёл из жизни Юрий Григорович — выдающийся хореограф, который навсегда изменил облик Большого театра и мировой балетной сцены. Его наследие включает собственные постановки и редактирования классических балетов, которые по-прежнему составляют основу репертуара главного театра страны.

Григорович не только перевернул представления о хореографии, но и нашёл новые пластические средства для выражения внутренней и внешней жизни героев, значительно подняв уровень мужского танца. Он воспитал целое поколение выдающихся артистов, и его балеты продолжают радовать зрителей на протяжении десятилетий.

Вспоминая Мастера

Вечер памяти Юрия Николаевича Григоровича соберёт артистов, учеников, критиков и балетоведов, которые пришли почтить его память в Зале Ирины Архиповой. Участники вечера поделятся своими воспоминаниями о работе с Мастером, а их рассказы будут сопровождаться видеозаписями его балетов, репетиций и интервью.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события, которое позволит не только вспомнить о величии Григоровича, но и глубже понять его уникальный вклад в развитие мирового балета.