Vspolokh
Киноафиша Vspolokh

Vspolokh

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт группы Vspolokh: Ритуал на сцене

Концерт группы Vspolokh в рамках тура по России обещает стать настоящим событием для поклонников альтернативной музыки. С момента своего создания в октябре 2004 года, эта уральская группа завораживает зрителей своей уникальной атмосферой и неповторимым звучанием.

Узнайте больше о Vspolokh

Группа Vspolokh известна своими мощными и мрачными композициями, которые проникают в самые глубины человеческой души. Каждое выступление – это не просто концерт, а целый ритуал, наполненный звуковыми экспериментами и эмоциональной интенсивностью.

Что ожидать на концерте

На сцене Vspolokh использует необычные музыкальные приемы и визуальные элементы, создавая атмосферу, которая окутывает зрителей. Энергетика группы способна захватить внимание и вызвать бурю эмоций. Будьте готовы к незабываемому шоу, которое перевернет ваше представление о жизни и музыке.

Готовьтесь к погружению в мир хтони

Ядовитые испарения звука не оставят равнодушным никого. То, что происходит на сцене, – это не просто музыка. Это вызов, который обращается к каждому, кто решит прийти и стать частью этого невероятного зрелища. Чернотопь, о которой поет группа, заставляет задуматься о многих важных аспектах жизни.

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия. Подготовьтесь к ритуалу, когда Vspolokh вновь поднимет свои звуки над чернотопьями!

В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1300 ₽
3 апреля пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1300 ₽
6 апреля понедельник
20:00
The Бочка Челябинск, Карла Маркса, 56
от 1300 ₽

