Концерт Vspak в клубе «Нирвана»

В Екатеринбурге в клубе «Нирвана» стартует долгожданный концерт Vspak. Артист исполнит свои лучшие хиты, среди которых такие популярные песни, как «Поездами к тебе», «А у вас любовь», «Хочу» и многие другие.

Концертная программа продолжительностью 1,5-2 часа обеспечит зрителям яркие эмоции и незабываемые моменты. Vspak представит свои самые душевные и популярные композиции, охватывающие разные годы его творчества.

Не упустите шанс насладиться как песнями, так и поэзией — артист также прочитает свои произведения. Этот момент станет особым акцентом концерта для всех поклонников лирической музыки.

Кроме того, не забудьте о специальных предложениях: автограф-сессия начнется за 2 часа до концерта, а билеты категории VIP будут доступны также в это время. Билеты стандартной категории можно будет приобрести за 30 минут до начала.

