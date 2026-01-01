Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Vspak в Ё-баре

В Ё-баре в Перми пройдет концерт известного исполнителя Vspak, который порадует зрителей своими лиричными хитами. Это событие станет частью его масштабного тура «Любимые песни», где артист исполнит все свои лучшие работы.

Программа концерта

В программу концерта вошли такие популярные песни, как «Поездами к тебе», «А у вас любовь», «Хочу» и «Дорогая, сегодня загнался сильнее обычного». Концертная программа продлится от 1,5 до 2 часов, зная талант Vspak, можно ожидать незабываемые музыкальные моменты.

Творческий стиль

Vspak известен как один из самых чувствительных и искренних исполнителей в музыкальной индустрии. Не только певец, он также читает собственную поэзию, что добавляет особую атмосферу его выступления. Концерт обещает быть настоящим праздником для поклонников душевной музыки.

Что нужно знать

Не упустите возможность стать частью этого события! Для желающих получить автограф будет организована сессия, которая пройдет за два часа до начала концерта. Билеты категории VIP также станут доступны в это время, тогда как стандартные билеты можно будет приобрести за 30 минут до начала.

Приходите на концерт и насладитесь музыкой Vspak в живом исполнении!

Купить билет на концерт Vspak

Март
17 марта вторник
18:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1600 ₽

