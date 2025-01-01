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Всеволод Коршунов. Нелинейная структура фильма
Билеты от 1000₽
Киноафиша Всеволод Коршунов. Нелинейная структура фильма

Всеволод Коршунов. Нелинейная структура фильма

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Всеволода Коршунова "Нелинейная структура фильма"

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Всеволода Коршунова, посвященную нелинейным структурам в кино. Это уникальная возможность погрузиться в мир киноискусства и разобраться в хитросплетениях кинематографической композиции.

Темы лекции

В ходе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Правда ли, что Кристофер Нолан снимает самые хитроумно устроенные фильмы?
  • Куда в кино течет время и всегда ли оно похоже на поток?
  • Как не перепутать инверсивную и реверсивную структуры?
  • Что стоит за кажущейся простотой композиции «Оппенгеймера»?

О лекторе

Всеволод Коршунов — кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Он является автором книги «Призвание: режиссер» и ведущим подкаста «Крупным планом». Его опыт и знания сделают лекцию увлекательной и познавательной.

Информация о мероприятии

Лекция доступна как в оффлайн-формате, так и в виде онлайн-трансляции. Возрастное ограничение — 6+. Не упустите шанс узнать больше о структуре кино и о том, как создавать увлекательные истории!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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