Лекция Всеволода Коршунова "Нелинейная структура фильма"

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Всеволода Коршунова, посвященную нелинейным структурам в кино. Это уникальная возможность погрузиться в мир киноискусства и разобраться в хитросплетениях кинематографической композиции.

Темы лекции

В ходе лекции будут рассмотрены следующие вопросы:

Правда ли, что Кристофер Нолан снимает самые хитроумно устроенные фильмы?

Куда в кино течет время и всегда ли оно похоже на поток?

Как не перепутать инверсивную и реверсивную структуры?

Что стоит за кажущейся простотой композиции «Оппенгеймера»?

О лекторе

Всеволод Коршунов — кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Он является автором книги «Призвание: режиссер» и ведущим подкаста «Крупным планом». Его опыт и знания сделают лекцию увлекательной и познавательной.

Информация о мероприятии

Лекция доступна как в оффлайн-формате, так и в виде онлайн-трансляции. Возрастное ограничение — 6+. Не упустите шанс узнать больше о структуре кино и о том, как создавать увлекательные истории!