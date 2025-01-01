Лекция Всеволода Коршунова в Москве

Доступны билеты на живое выступление и онлайн-трансляцию.

О чем лекция?

На лекции Всеволода Коршунова мы вместе разгадаем увлекательные тайны кинематографа. Поговорим о том, правда ли, что оригинальных сюжетов не существует, и как античные легенды продолжают влиять на современное кино. Вы узнаете, каким образом Пол Атрейдес и львенок Симба связаны между собой. Также мы разберем, на какой общей мифологеме основаны такие культовые фильмы, как «Терминатор», «Звездные войны» и «Поттериана». Кроме того, выясним, где в «Фантастической четверке» скрыто Евангелие.

Кто рассказывает?

Всеволод Коршунов — кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Он также автор книги «Призвание: режиссер» и ведущий подкаста «Крупным планом».

Информация

Возрастное ограничение: 6+