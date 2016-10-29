Всеволод Дорохов и стихи Бориса Рыжего на Арбате

Всеволод Дорохов — уникальный автор и исполнитель песен на стихи Бориса Рыжего. Его творчество отличается аутентичностью и способностью передавать точную интонацию поэта. Всеволод умело находит для этих интонаций новую, живую форму, что делает его музыку особенной.

С самого начала своего творческого пути, как в сольных выступлениях, так и в группе «Гоголем», он сохранял искренность, заложенную в произведениях последнего русского классика. Высокая степень выразительности и эмоциональности характеризует его музыку.

Специальный концерт в клубе «16 Тонн Арбат»

Концерт в клубе «16 Тонн Арбат» станет настоящим событием — впервые песни Всеволода прозвучат в сопровождении виолончели и барабанов. Узнаваемая игра на гитаре и впечатляющий вокал Дорохова, вдохновленные академической школой и независимой русской музыкой, сохраняют «сердце» его звучания.

Программа и аранжировки

В программу войдут композиции на стихи Рыжего, наполненные силой и смыслом. Также зрители смогут услышать номера из спектакля «Б.Р.», которые готовятся к премьере, а также уже известные произведения в исполнении Всеволода.

Культурное наследие и соавторство

Проект встреч с творчеством Рыжего и Дорохова можно назвать «соавторством». Это не просто концерт, а погружение в настоящее культурное наследие, где нет музейной дистанции, а есть живая, обжигающая жизнь. Как бы сказал сам Б.Р., «и всё такое».

Участники концерта: Всеволод Дорохов (вокал, гитара), Аким Гулиев (барабаны), Антон Булкин (виолончель).