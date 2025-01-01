Спектакль Всероссийский поэтический слэм

Всероссийский поэтический слэм: битва слов в Москве

На Всероссийском поэтическом слэме выступят победители из разных городов страны. Лучшие укротители смыслов соберутся в Москве, чтобы сразиться за денежный приз и возможность представлять Россию на Всемирном слэме в Париже.

Этот конкурс проходит уже двенадцать лет, привлекая к участию поэтов и поэтесс, которые имеют шанс показать своё мастерство на международной арене. Особенно запомнился конкурс, где Герман Лукомников завоевал второе место, продемонстрировав выдающийся талант среди лучших слэмеров мира.

География участников

На слэме смогут выступить участники из множества городов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Белгород, Иркутск, Выкса, Ставрополь, Ижевск и многих других. Это разнообразие позволяет наслаждаться поэзией в самых разных её проявлениях.

Не пропустите новогодние сюрпризы

Приглашаем вас подвести поэтические итоги года вместе! В программе ожидаются новогодние сюрпризы, которые добавят атмосферы творчества и радости в это событие.

Организаторы и ведущие

Организуют и ведут слэм Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, а хроники слэма представит Александра Шиляева. Не упустите шанс стать частью этого уникального поэтического события!