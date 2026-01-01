Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Всероссийский музыкальный фестиваль советской песни «Голоса наследников». Хиты советской эстрады
Билеты от 1000₽
Киноафиша Всероссийский музыкальный фестиваль советской песни «Голоса наследников». Хиты советской эстрады

Всероссийский музыкальный фестиваль советской песни «Голоса наследников». Хиты советской эстрады

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Фестиваль «Голоса наследников» в Москве: возвращение советской музыки

С 1 по 4 августа 2026 года Зеленый театр ВДНХ станет площадкой первого всероссийского музыкального фестиваля советской песни «Голоса наследников». Этот масштабный социо-культурный проект включает четыре уникальных концерта и объединяет разные поколения через советскую музыку, ставшую частью культурного кода России.

Фестиваль представляет собой живую музыкальную память. Зрители смогут насладиться песнями, с которыми уходили на фронт, джазовыми мелодиями из запрещенных радиостанций и эстрадными хитами из любимых фильмов. Здесь вы не найдете пыльных архивов — только мощь оркестров и современное сценическое оформление под открытым небом.

«Для нас «Голоса наследников» — это не просто концерты, а возможность собрать большую семью», — говорит руководитель фестиваля Артур Мафенбайер. «Советская музыка — наша звуковая ДНК, и мы хотим показать, что сегодня она звучит стильно и современно».

Второй вечер: «Советская эстрада»

2 августа пройдет второй вечер, посвященный музыке, с которой росла страна. Зрители услышат хиты 60–80-х годов, звучавшие из радио и телевизоров. Эти мелодии пели на кухнях, их запомнили и сохранили как семейные сокровища.

На сцене выступит Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева — главный оркестр советской эстрады, созданный весной 1945 года. В этом коллективе играли музыканты-фронтовики. Его руководитель Юрий Силантьев сделал оркестр знаменем советской музыки, с которым работали выдающиеся артисты.

На концерте зрителей ждут известные песни, такие как «Надежда», «Журавли», «Подмосковные вечера», «Чёрный кот» и другие хиты, которые помнят в каждой семье. Вечер не обойдется без приглашенных солистов: Сергея Волчкова, Софьи Онопченко и Анны Бутурлиной.

На сцене будет установлен экран с текстами песен, чтобы зрители могли не просто слушать, но и петь вместе с оркестром. Три тысячи человек в Зелёном театре станут единым хором, стирая границы между поколениями. Бабушки и внуки будут петь вместе, понимая друг друга без слов.

Эти вечера — это не просто концерты, а часть общей музыкальной культуры, которая остаётся живой и актуальной для всех. Ощущение единства и сопричастности впишется в ваше сердце, и вы увезете с собой память о том, что вместе с вами звучали мелодии, которые останутся в пении ваших детей.

Купить билет на концерт Всероссийский музыкальный фестиваль советской песни «Голоса наследников». Хиты советской эстрады

Помощь с билетами
Август
2 августа воскресенье
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Софи Гертье: Трибьют Анне Герман
12+
Джаз Эстрада

Софи Гертье: Трибьют Анне Герман

30 мая в 18:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
«Круче» шоу
6+
Поп

«Круче» шоу

12 сентября в 14:00 МТС Live Холл
от 3900 ₽
Живое исполнение культовых альбомов. We Get Requests
6+
Джаз

Живое исполнение культовых альбомов. We Get Requests

14 января в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше