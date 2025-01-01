Спектакль ‎Всеобъемлюще

Спектакль по пьесе Николая Коляды

Погрузитесь в мир театра с новым спектаклем по пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще», который обещает стать настоящим событием. В центре сюжета – великолепный дуэт двух прекрасных актрис: Ирины Моляновой и Натальи Катаевой.

Неповторимый сплав жанров

Спектакль сочетает в себе элементы гротеска, буффонады, комедии и мелодрамы. Вера и Нина, главные героини, посвятили более сорока лет служению одному театру. В один из выходных дней они тайком встречаются в репетиционном зале, чтобы самостоятельно отрепетировать новую пьесу.

Драма из испанской жизни

Каждая мелодия и каждая реплика насыщены глубокими эмоциями и жизненными истинами. Спектакль обещает быть весёлым, энергичным и полным смешных моментов, однако оставит и место для меланхолии. Как закончится эта история? Ответы ждут вас на сцене.

Приходите за эмоциями

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной драмы, пронизанной испанским колоритом и искренними переживаниями героинь. Ожидаем вас на спектакле «Всеобъемлюще»!