Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всему свое время
Киноафиша Всему свое время

Спектакль Всему свое время

Постановка
Нити 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей«Всему своё время»

Маша и Нина не могут дождаться праздника и тайком открывают подарки под ёлкой. В одной из коробок они обнаруживают настоящую машину времени! Одно нажатие – и девочки переносятся в 2126 год, где их ждёт невероятный мир будущего.

Что ждёт героинь в будущем?

В будущем Машу и Нину встречают роботы-помощники, таинственный магазинчик забытых вещей и фабрика Деда Мороза, работающая по новым технологиям. Но самое удивительное произойдёт, когда героини столкнутся с самими собой. Эта встреча станет ключом к возвращению домой и поможет девочкам понять главное: важно ценить время, проведённое с близкими, и жить моментом «здесь и сейчас».

Интерактивный элемент спектакля

Интерактивный формат спектакля позволяет юным зрителям стать частью истории и оказать помощь Маше и Нине в их поисках дороги обратно. Успеют ли девочки вернуться к Новому году? Узнайте это, став свидетелем их приключений!

Актёры

В ролях:

  • Алексей Артёмов
  • Злата Кладницкая
  • Кристина Жаббарова
  • Полина Ухова
  • Екатерина Щуко

В стоимость детского билета входит подарок, что сделает праздник для маленьких зрителей ещё более волшебным.

Купить билет на спектакль Всему свое время

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
27 декабря суббота
12:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1000 ₽
30 декабря вторник
13:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
15:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
4 января воскресенье
12:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
14:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽
7 января среда
13:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 1000 ₽
15:00
Нити Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О , 5, корп. 2, литера Д, 4 этаж
от 800 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
14 декабря в 20:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3000 ₽
Королевский бутерброд
6+
Детский
Королевский бутерброд
8 января в 12:00 Театральный центр «За Черной речкой»
от 1400 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
25 марта в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше