Спектакль Всему свое время

Новогодний спектакль для детей«Всему своё время»

Маша и Нина не могут дождаться праздника и тайком открывают подарки под ёлкой. В одной из коробок они обнаруживают настоящую машину времени! Одно нажатие – и девочки переносятся в 2126 год, где их ждёт невероятный мир будущего.

Что ждёт героинь в будущем?

В будущем Машу и Нину встречают роботы-помощники, таинственный магазинчик забытых вещей и фабрика Деда Мороза, работающая по новым технологиям. Но самое удивительное произойдёт, когда героини столкнутся с самими собой. Эта встреча станет ключом к возвращению домой и поможет девочкам понять главное: важно ценить время, проведённое с близкими, и жить моментом «здесь и сейчас».

Интерактивный элемент спектакля

Интерактивный формат спектакля позволяет юным зрителям стать частью истории и оказать помощь Маше и Нине в их поисках дороги обратно. Успеют ли девочки вернуться к Новому году? Узнайте это, став свидетелем их приключений!

Актёры

В ролях:

Алексей Артёмов

Злата Кладницкая

Кристина Жаббарова

Полина Ухова

Екатерина Щуко

В стоимость детского билета входит подарок, что сделает праздник для маленьких зрителей ещё более волшебным.