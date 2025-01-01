Меню
Всему есть предел
Киноафиша Всему есть предел

Спектакль Всему есть предел

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о справедливости и человеческих судьбах

В Театре «Нур» состоится премьера спектакля, посвященного судьбе директора крупного завода, который теряет свою работу из-за обвинений в растрате. На фоне борьбы за кресло директора поднимаются вопросы, касающиеся морали и коррупции, что вовлекает молодое поколение в запутанные финансовые махинации.

Творческая команда

Режиссером постановки стал Ильдар Валиев, заслуженный артист и деятель искусств Республики Башкортостан. Художественное оформление работы осуществила Нурия Габидуллина, занявшаяся созданием визуального образа спектакля. Их коллаборация обещает уникальный подход к раскрытию темы справедливости и мудрости главного героя.

В главных ролях

На сцене зрителей ждут впечатляющие актерские работы: Рушат Мударисов (народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан) и Дамира Саетова (народная артистка Республики Башкортостан, заслуженная артистка Республики Татарстан). Их мастерство в создании ярких и запоминающихся образов сделает спектакль поистине незабываемым.

Для любителей драмы

Спектакль станет настоящим открытием для тех, кто ценит драматические истории о человеческих судьбах и корпоративных интригах. Независимо от того, знакомы ли вы с театром или нет, этот спектакль обещает стать важным событием в культурной жизни города.

Январь
21 января среда
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

