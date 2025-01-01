Спектакль Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2025»

Фестиваль циркового искусства в Москве

С 17 по 20 июля 2025 года Большой Московский государственный цирк станет площадкой для проведения Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2025». Этот уникальный форум соберет лучших цирковых артистов со всего мира и подарит зрителям незабываемые впечатления.

История фестиваля

Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ» впервые прошел в 2013 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов. Его регулярное проведение стало важной вехой в мире циркового искусства, привлекая внимание зрителей и профессионалов со всего света.

Место проведения — арена Большого Московского цирка на Вернадского

Традиционным местом для проведения фестиваля является арена Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского — крупнейшего цирка в Европе. Его величественное здание и просторный зал создают идеальную атмосферу для циркового искусства.

Яркий стиль и культурное наследие

Фестиваль «ИДОЛ» известен своим ярким стилем, который сочетает богатый колорит, историю и традиции русской культуры с современными направлениями индустрии шоу и развлечений. Зрители смогут увидеть уникальные номера, которые объединяют элементы акробатики, жонглирования и экзотических животных.

Что ожидать

Каждый год фестиваль радует зрителей не только высококлассными выступлениями, но и мастер-классами от ведущих артистов, выставками и культурными программами. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

Приобретайте билеты заранее и готовьтесь к незабываемым впечатлениям на фестивале «ИДОЛ-2025»!