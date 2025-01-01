Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всемирный день The Beatles
Киноафиша Всемирный день The Beatles

Всемирный день The Beatles

Легендарной ливерпульской четверке посвящается 12+
Возраст 12+

О концерте

Всемирный день The Beatles в Новосибирской филармонии

Битломаны точно знают, почему Всемирный день «Битлз» отмечается именно 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, с которого начался путь к славе молодых музыкантов Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Позже к ним присоединился Ринго Старр, и так образовался легендарный состав группы.

Еще одно знаковое событие произошло 16 января 1964 года: журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде. Этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней! В привычном для всех составе The Beatles существовали восемь лет и за это время выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом.

Концерт в новосибирской филармонии

Новосибирская филармония уже несколько лет подряд празднует Всемирный день ливерпульской четверки. В этом году зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором выступят вокальный ансамбль Павла Шаромова и биг-бэнд Владимира Толкачёва. Мероприятие представляет собой оригинальные обработки самых известных композиций группы The Beatles.

Атмосфера 1960-х годов

«Всемирный день The Beatles» — это не просто концерт, а настоящая атмосфера музыки 1960-х годов. Организаторы обещают незабываемые впечатления для всех поклонников «битлов», меломанов и любителей рок-музыки. Присоединяйтесь к празднованию и наслаждайтесь волшебством музыки, которая навсегда изменила историю!

Купить билет на концерт Всемирный день The Beatles

Помощь с билетами
В других городах
Январь
16 января пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 800 ₽

Фотографии

Всемирный день The Beatles Всемирный день The Beatles

В ближайшие дни

Стендап-импров Миши Кучеренко
18+
Юмор
Стендап-импров Миши Кучеренко
20 декабря в 18:00 Standup Room
Билеты
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
27 декабря в 20:30 Сплетни by Anna Asti
от 1990 ₽
Вселенная Моцарта
12+
Классическая музыка
Вселенная Моцарта
27 января в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше