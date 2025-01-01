Всемирный день The Beatles в Новосибирской филармонии

Битломаны точно знают, почему Всемирный день «Битлз» отмечается именно 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, с которого начался путь к славе молодых музыкантов Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона. Позже к ним присоединился Ринго Старр, и так образовался легендарный состав группы.

Еще одно знаковое событие произошло 16 января 1964 года: журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде. Этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней! В привычном для всех составе The Beatles существовали восемь лет и за это время выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом.

Концерт в новосибирской филармонии

Новосибирская филармония уже несколько лет подряд празднует Всемирный день ливерпульской четверки. В этом году зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором выступят вокальный ансамбль Павла Шаромова и биг-бэнд Владимира Толкачёва. Мероприятие представляет собой оригинальные обработки самых известных композиций группы The Beatles.

Атмосфера 1960-х годов

«Всемирный день The Beatles» — это не просто концерт, а настоящая атмосфера музыки 1960-х годов. Организаторы обещают незабываемые впечатления для всех поклонников «битлов», меломанов и любителей рок-музыки. Присоединяйтесь к празднованию и наслаждайтесь волшебством музыки, которая навсегда изменила историю!