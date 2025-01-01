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Всемирный день фортепиано. Евгений Баженов и Александр Широков
Билеты от 1550₽
Киноафиша Всемирный день фортепиано. Евгений Баженов и Александр Широков

Всемирный день фортепиано. Евгений Баженов и Александр Широков

6+
Возраст 6+
Билеты от 1550₽

О концерте/спектакле

Фортепианный праздник в тропической оранжерее

Добро пожаловать на главный фортепианный праздник в мире! В Москве Всемирный день фортепиано отметят при 1000 свечей в тропической оранжерее ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, где встретятся блистательные пианисты-виртуозы Евгений Баженов и Александр Широков.

Волшебная атмосфера

В романтичной и таинственной атмосфере самого экзотического зала столицы прозвучат шедевры знаменитых композиторов. Вы сможете насладиться произведениями таких мастеров, как Рахманинов, Шопен, Лист, Прокофьев, Гершвин и Горовиц. Каждый из этих композиторов оставил глубокий след в мире музыки, и их произведения продолжают волновать сердца слушателей.

Эмоции и впечатления

Музыканты докажут вам, что музыка способна вызывать самые глубокие чувства, которые мы редко испытываем в повседневной жизни. Не упустите возможность окунуться в мир невероятных эмоций и насладиться живым исполнением в уникальной обстановке.

Приходите на этот незабываемый вечер, чтобы отпраздновать волшебство музыки и насладиться игрой выдающихся пианистов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1550 ₽

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