Всемирный день фортепиано. Евгений Баженов и Александр Широков

Фортепианный праздник в тропической оранжерее

Добро пожаловать на главный фортепианный праздник в мире! В Москве Всемирный день фортепиано отметят при 1000 свечей в тропической оранжерее ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, где встретятся блистательные пианисты-виртуозы Евгений Баженов и Александр Широков.

Волшебная атмосфера

В романтичной и таинственной атмосфере самого экзотического зала столицы прозвучат шедевры знаменитых композиторов. Вы сможете насладиться произведениями таких мастеров, как Рахманинов, Шопен, Лист, Прокофьев, Гершвин и Горовиц. Каждый из этих композиторов оставил глубокий след в мире музыки, и их произведения продолжают волновать сердца слушателей.

Эмоции и впечатления

Музыканты докажут вам, что музыка способна вызывать самые глубокие чувства, которые мы редко испытываем в повседневной жизни. Не упустите возможность окунуться в мир невероятных эмоций и насладиться живым исполнением в уникальной обстановке.

Приходите на этот незабываемый вечер, чтобы отпраздновать волшебство музыки и насладиться игрой выдающихся пианистов!