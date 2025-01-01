Спектакль «Всем, кого касается»: история двух братьев

Спектакль «Всем, кого касается» погружает зрителей в мир двух братьев из детского дома, которые неожиданно оказываются в элитной школе. Их появление в классе приводит к настоящей детективной интриге, меняя привычный уклад жизни учеников.

Режиссёр и инновации

Задачу создать этот спектакль взял на себя Евгений Маленьчев, известный своими работами с пьесами Даны Сидерос. Уникальность данного спектакля заключается в том, что актёры пишут собственные тексты, что делает каждую постановку эксклюзивной и оригинальной.

Что ждет зрителей?

Это событие будет особенно интересно любителям драм, а также тем, кто интересуется вопросами коммуникации и принятия. Спектакль поднимает важные социальные темы и заставляет задуматься о взаимоотношениях между людьми.