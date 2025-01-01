Меню
Всем, кого касается
Киноафиша Всем, кого касается

Спектакль Всем, кого касается

Постановка
Город 12+
Возраст 12+

О спектакле

Исследование границ в элитной школе. Спектакль Театра Город

Представьте: элитная частная школа и лучший в параллели предэкзаменационный класс. Идеальная экосистема, созданная для того, чтобы развивать уважение и критическое мышление. Классная руководительница, учительница русского языка, пропагандирует свободу и по-настоящему учит мыслить.

Но что будет, если в такой класс попадут ученики с нерелевантным опытом, сменившие до этого шесть школ? Приживутся ли они, станут изгоями или изменят всех под себя? Этот захватывающий сюжет затрагивает темы, актуальные для каждого зрителя.

Театр и команда

В спектакле участвуют талантливые актёры, которые привносят на сцену свои уникальные образы:

  • Борис Трейбич
  • Александр Кузнецов
  • Ольга Сергеева
  • Валерия Калинина
  • Даниил Непомнящий
  • Иван Извеков
  • Глеб Молчанов
  • Матвей Самохвалов
  • Екатерина Бортникова
  • Илья Ведяскин
  • Егор Кротов
  • Елизавета Макарова
  • Яна Стринакова
  • Никита Смирнягин
  • Кирилл Моцкайтис
  • Алёна Морозова
  • Андрей Трейбич

Длительность

Спектакль длится 90 минут, насыщенных интригующими событиями и глубокими размышлениями.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир молодежи, отношений и самопознания!

В других городах
Январь
30 января пятница
18:30
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 700 ₽

