Спектакль Всем, кого касается

Исследование границ в элитной школе. Спектакль Театра Город

Представьте: элитная частная школа и лучший в параллели предэкзаменационный класс. Идеальная экосистема, созданная для того, чтобы развивать уважение и критическое мышление. Классная руководительница, учительница русского языка, пропагандирует свободу и по-настоящему учит мыслить.

Но что будет, если в такой класс попадут ученики с нерелевантным опытом, сменившие до этого шесть школ? Приживутся ли они, станут изгоями или изменят всех под себя? Этот захватывающий сюжет затрагивает темы, актуальные для каждого зрителя.

Театр и команда

В спектакле участвуют талантливые актёры, которые привносят на сцену свои уникальные образы:

Борис Трейбич

Александр Кузнецов

Ольга Сергеева

Валерия Калинина

Даниил Непомнящий

Иван Извеков

Глеб Молчанов

Матвей Самохвалов

Екатерина Бортникова

Илья Ведяскин

Егор Кротов

Елизавета Макарова

Яна Стринакова

Никита Смирнягин

Кирилл Моцкайтис

Алёна Морозова

Андрей Трейбич

Длительность

Спектакль длится 90 минут, насыщенных интригующими событиями и глубокими размышлениями.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир молодежи, отношений и самопознания!