Спектакль Всем, кого касается

Представьте: элитная частная школа и лучший в параллели предэкзаменационный класс. Идеальная экосистема, созданная для того, чтобы развивать уважение и критическое мышление. Классная руководительница, учительница русского языка, пропагандирует свободу и по-настоящему учит мыслить.
Но что будет, если в такой класс попадут ученики с нерелевантным опытом, сменившие до этого шесть школ? Приживутся ли они, станут изгоями или изменят всех под себя? Этот захватывающий сюжет затрагивает темы, актуальные для каждого зрителя.
В спектакле участвуют талантливые актёры, которые привносят на сцену свои уникальные образы:
Спектакль длится 90 минут, насыщенных интригующими событиями и глубокими размышлениями.
Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир молодежи, отношений и самопознания!