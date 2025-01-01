Уникальная лекция в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на неповторимую двойную лекцию Алексея Семихатова и Владимира Сурдина «Вселенная за пределами здравого смысла». Это мероприятие станет настоящим открытием для тех, кто не боится заглянуть за границы привычного восприятия.

О чем лекция?

Наука предоставляет нам инструменты для понимания устройства Вселенной, но нередко эти инструменты требуют от нас отказа от интуитивных представлений. На лекции вы узнаете, как выход за рамки житейского опыта может обогатить наше понимание мира.

При изучении Вселенной возникает необходимость преодолевать ограничения, наложенные нашей интуицией, сформированной в условиях медленного движения и ограниченных масштабов. Это приводит к противоречиям, которые затрудняют понимание таких сложных концепций, как устройство атома или структура Вселенной.

Лекторы обсудят методы, позволяющие преодолеть потерю наглядности при изучении абстрактных научных идей. Вы откроете для себя, как современные физические теории, даже при наличии неразрешенных вопросов, могут прогнозировать явления с высокой точностью.

О лекторах

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за свою работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга и доцент физического факультета МГУ. Он является лауреатом премии «Просветитель» и председателем секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир науки и расширить свои горизонты!