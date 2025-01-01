Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вселенная за пределами здравого смысла. Семихатов и Сурдин
Киноафиша Вселенная за пределами здравого смысла. Семихатов и Сурдин

Вселенная за пределами здравого смысла. Семихатов и Сурдин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная лекция в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на неповторимую двойную лекцию Алексея Семихатова и Владимира Сурдина «Вселенная за пределами здравого смысла». Это мероприятие станет настоящим открытием для тех, кто не боится заглянуть за границы привычного восприятия.

О чем лекция?

Наука предоставляет нам инструменты для понимания устройства Вселенной, но нередко эти инструменты требуют от нас отказа от интуитивных представлений. На лекции вы узнаете, как выход за рамки житейского опыта может обогатить наше понимание мира.

При изучении Вселенной возникает необходимость преодолевать ограничения, наложенные нашей интуицией, сформированной в условиях медленного движения и ограниченных масштабов. Это приводит к противоречиям, которые затрудняют понимание таких сложных концепций, как устройство атома или структура Вселенной.

Лекторы обсудят методы, позволяющие преодолеть потерю наглядности при изучении абстрактных научных идей. Вы откроете для себя, как современные физические теории, даже при наличии неразрешенных вопросов, могут прогнозировать явления с высокой точностью.

О лекторах

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий в Физическом институте им. Лебедева РАН. Он также является ведущим программы «Вопрос науки» и лауреатом Национальной премии «Книга Года» 2023 за свою работу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга и доцент физического факультета МГУ. Он является лауреатом премии «Просветитель» и председателем секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир науки и расширить свои горизонты!

Купить билет на выставка Вселенная за пределами здравого смысла. Семихатов и Сурдин

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
27 сентября суббота
19:00
Конгрессный центр «Петроконгресс» Санкт-Петербург, Лодейнопольская, 5
от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
13 октября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1150 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
20 сентября в 14:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт с видом на Исакий
6+
Мастер-класс
Роспись мишки Bearbricks в технике флюид-арт с видом на Исакий
5 октября в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше