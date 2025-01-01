Приглашаем на лекцию «Вселенная за пределами здравого смысла»

Доступны билеты на онлайн-трансляцию.

О чем лекция?

Научные исследования позволяют нам лучше понимать устройство Вселенной, но для этого требуется использовать идеи, которые зачастую противоречат здравому смыслу. Особенно это становится актуальным, когда мы покидаем пределы привычного нам жизненного опыта.

Изучая Вселенную, нам необходимо преодолеть ограничения нашей интуиции, сформированной в мире медленного движения и ограниченного масштаба. Попытки применить наши привычные представления в новом контексте иногда приводят к путанице и затруднениям в понимании таких сложных вопросов, как устройство атома или структура Вселенной.

Совершенно очевидно, что наши традиционные представления имеют ограниченную применимость, и возникает вопрос: чем же руководствоваться, чтобы не сбиться с курса в условиях потери наглядности?

Потеря наглядности не является непреодолимым барьером. Познание, выходящее за пределы нашего непосредственного опыта, возможно. Успех таких усилий отражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми мы научились работать, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов.

О лекторах

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий Физического института им. Лебедева РАН. Ведущий программы «Вопрос науки», лауреат Национальной премии «Книга года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель», председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

Возрастное ограничение: 6+