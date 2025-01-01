Тайны невидимой вселенной: лекция с Ириной Шрайбер в Планетарии

Звёзды, планеты и галактики — всего лишь малая часть нашей реальности. Остальное — тёмная сторона Вселенной, которую никто никогда не видел. Как говорил один известный астроном: «Ведь звёзды светят затем, чтобы каждый мог когда-нибудь снова найти свою». Эти загадочные слова отражают суть предстоящей лекции, на которой мы попробуем разгадать тайны космоса.

Интересные факты о лекторе

Лекция проходит в рамках X Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт» в самом большом Планетарии в мире. Ведущей будет Ирина Шрайбер — кандидат физико-математических наук и MBA, руководитель Лаборатории анализа данных физики высоких энергий ТГУ, а также приглашённый учёный ЦЕРН.

Ирина является известным популяризатором науки и членом Федерации космонавтики России. Её опыт и знания позволят зрителям глубже понять, из чего состоит наш мир и какие тайны скрывает Вселенная.

Что ожидать от лекции

Участники лекции смогут узнать, какие исследования ведутся в области физики высоких энергий и как они связаны с нашими повседневными жизнями. Найдётся место и для обсуждения новейших научных открытий, которые помогают разгадать загадки космоса.

Не упустите возможность прикоснуться к величию Вселенной и узнать, как учёные пытаются разобраться в её сложностях!