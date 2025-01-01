Вселенная Стивена Хокинга. Й. Йоханнссон

«Вселенная Стивена Хокинга». Премьера в Московском планетарии

17 апреля в Московском планетарии состоится долгожданная премьера — концерт «Вселенная Стивена Хокинга». Это уникальное событие объединит симфоническую и электронную музыку, актёрское мастерство и видеопроекции на Большом звёздном куполе.

Погружение в космические глубины

Концерт откроет двери в таинственный мир космических пространств и расскажет о жизни Стивена Хокинга — одного из самых выдающихся учёных современности. Это совместный проект оркестра NÉOrchestra, автора электронной музыки Евгения Сапелова и актёра Московского Театра Мюзикла Дениса Котельникова. Неповторимый эксперимент соединит науку и искусство, погружая зрителей в атмосферу космоса.

Музыка, вдохновленная гением

В программе концерта прозвучат произведения известного исландского неоклассика Йоханна Йоханнссона, написанные для кинокартины «Вселенная Стивена Хокинга». Эти музыкальные шедевры создадут уникальную атмосферу, которая позволит зрителям полностью погрузиться в события жизни великого учёного и его теории.

Полезная информация для зрителей

Билеты: Приобретая билет на концерт, вы получаете право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.

Приобретая билет на концерт, вы получаете право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00. Начало: Концерт начинается ровно в 20:00. Обратите внимание, что опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям.

Концерт начинается ровно в 20:00. Обратите внимание, что опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям. Возрастной ценз: Концерт рекомендован для зрителей от 12 лет и старше.

Программа концерта

В рамках концерта будут исполнены следующие произведения:

Й. Йоханнссон. Melodia (i)

Й. Йоханнссон. Force of attraction

Й. Йоханнссон. Cambridge 1963

Й. Йоханнссон. Domestic Pressure

Й. Йоханнссон. A game of Croquet

О. Арнальдс. Doria

Й. Йоханнссон. The Whirling ways of Stars that pass

Й. Йоханнссон. The Rocket builder

О. Арнальдс. Near light

О. Арнальдс. Only the winds

Й. Йоханнссон. Fordlandia

*В программе возможны изменения.

Исполнители

Оркестр: NÉOrchestra под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина.

NÉOrchestra под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина. Художественное слово: Денис Котельников, актёр Московского Театра Мюзикла.

Денис Котельников, актёр Московского Театра Мюзикла. Электроника: Евгений Сапелов (творческий псевдоним PLUIT).

О коллективе NÉOrchestra

NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую музыку. Коллектив исполняет произведения современных авторов и экспериментирует с различными жанрами, включая модернизм и неоклассику.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного мероприятия и погрузиться в волшебный мир музыки и космоса!