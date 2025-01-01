Вселенная Стивена Хокинга. Й. Йоханнссон

17 апреля в Московском планетарии состоится долгожданная премьера — концерт «Вселенная Стивена Хокинга». Это уникальное событие объединит симфоническую и электронную музыку, актёрское мастерство и видеопроекции на Большом звёздном куполе.
Концерт откроет двери в таинственный мир космических пространств и расскажет о жизни Стивена Хокинга — одного из самых выдающихся учёных современности. Это совместный проект оркестра NÉOrchestra, автора электронной музыки Евгения Сапелова и актёра Московского Театра Мюзикла Дениса Котельникова. Неповторимый эксперимент соединит науку и искусство, погружая зрителей в атмосферу космоса.
В программе концерта прозвучат произведения известного исландского неоклассика Йоханна Йоханнссона, написанные для кинокартины «Вселенная Стивена Хокинга». Эти музыкальные шедевры создадут уникальную атмосферу, которая позволит зрителям полностью погрузиться в события жизни великого учёного и его теории.
В рамках концерта будут исполнены следующие произведения:
*В программе возможны изменения.
NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую музыку. Коллектив исполняет произведения современных авторов и экспериментирует с различными жанрами, включая модернизм и неоклассику.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного мероприятия и погрузиться в волшебный мир музыки и космоса!