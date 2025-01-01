Спектакль Вселенная Руми

Первый космический мюзикл для всей семьи

«Вселенная Руми» — это уникальный мюзикл, который погружает зрителей в яркий мир надежды, любви, дружбы и отваги. Захватывающая история, наполненная музыкой, юмором и танцами, подарит незабываемые эмоции и перенесет в далекое измерение, где развернется борьба за будущее Вселенной.

Герои против злодеев

Межгалактический пират Блот и его коварный помощник Нери задумали захватить Вселенную. Их зловещие планы способны разрушить миры, но на их пути встают смелый агент Руми и его неожиданные союзники — московская семья. Смогут ли отважные герои противостоять силам зла и спасти Галактику?

Яркий мир музыки и приключений

Вас ждут невероятные космические баталии, открытие новых планет, оригинальные песни и зажигательные танцы! Впечатляющие костюмы и динамичный сюжет не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Бонус для гостей

После представления вас ждет фотосессия с героями мюзикла, чтобы увезти с собой частичку этой фантастической истории. «Вселенная Руми» — это не просто спектакль, а приключение, которое останется с вами навсегда!