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Билеты от 2000₽
Киноафиша Вселенная Руми

Спектакль Вселенная Руми

Постановка
Модерн 6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Первый космический мюзикл для всей семьи

«Вселенная Руми» — это уникальный мюзикл, который погружает зрителей в яркий мир надежды, любви, дружбы и отваги. Захватывающая история, наполненная музыкой, юмором и танцами, подарит незабываемые эмоции и перенесет в далекое измерение, где развернется борьба за будущее Вселенной.

Герои против злодеев

Межгалактический пират Блот и его коварный помощник Нери задумали захватить Вселенную. Их зловещие планы способны разрушить миры, но на их пути встают смелый агент Руми и его неожиданные союзники — московская семья. Смогут ли отважные герои противостоять силам зла и спасти Галактику?

Яркий мир музыки и приключений

Вас ждут невероятные космические баталии, открытие новых планет, оригинальные песни и зажигательные танцы! Впечатляющие костюмы и динамичный сюжет не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Бонус для гостей

После представления вас ждет фотосессия с героями мюзикла, чтобы увезти с собой частичку этой фантастической истории. «Вселенная Руми» — это не просто спектакль, а приключение, которое останется с вами навсегда!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
12:00 от 2000 ₽

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