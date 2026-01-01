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Вселенная Рока
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вселенная Рока

Вселенная Рока

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт «Вселенная Рока» в Москве

Приглашаем всех поклонников рок-музыки на уникальный концерт «Вселенная Рока», который пройдет в Москве на площадке «Люмьер-Холл». Это не просто выступление, а поистине космическое музыкальное событие!

О шоу

«Вселенная Рока» представляет собой тематический рок-концерт, где живое исполнение обещает удивить всех любителей этой жанровой музыки. В этом шоу Orkestr442 предлагает слушателям нечто необычное — они превращают легендарные композиции таких групп, как System of a Down и Linkin Park, в нечто совершенно новое и невыразимо красивое.

Звуки космоса

Играя на классических инструментах, музыканты создают образы, которые уносят зрителей в увлекательные музыкальные приключения. Виолончель звучит мощно и мощно, словно искажающий усилитель, а флейта восхищает своим сиянием, подобно хвосту кометы. Каждая пьеса в их исполнении становится новой планетой в вашей вселенной звуков.

Музыка, которая вдохновляет

Эти исполнители выступают в роли экипажа звездного ковчега, предлагая вам насладиться величием риффов Nirvana и театрального глэма Kiss. Их концепция создает великолепное музыкальное переживание, которое запомнится надолго.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые впечатления и унесет в мир звуковой красоты!

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Октябрь
9 октября пятница
20:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
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