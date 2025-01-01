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Вселенная Pink Floyd: легендарные хиты при свечах
Билеты от 1400₽
Киноафиша Вселенная Pink Floyd: легендарные хиты при свечах

Вселенная Pink Floyd: легендарные хиты при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыканты легендарной британской рок-группы Pink Floyd создали неповторимую звуковую вселенную, которая с 1960-х не теряет притягательности, завораживая всё новые поколения. Смелые акустические эксперименты, философские тексты и масштабные композиции-погружения сделали ее одной из самых популярных групп в истории жанра. В авторском проекте органного дуэта Atrbene знаменитые хиты Pink Floyd обретают новое, фантастическое звучание: к органу присоединятся ударные, арфа и женский хор. Программа Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко уже покорила сердца слушателей во многих городах России. Вас ждут композиции с культовых альбомов Animals, The Dark Side of the Moon, The Wall и Wish You Were Here — они прозвучат под сводами неоготического собора в таинственном свете сотен свечей! В программе: авторские каверы на композиции с альбомов Animals, The Dark Side of the Moon, The Wall и Wish You Were Here

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1400 ₽

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