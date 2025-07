Вселенная Pink Floyd: легендарные хиты при свечах

Музыканты легендарной британской рок-группы Pink Floyd создали неповторимую звуковую вселенную, которая с 1960-х не теряет притягательности, завораживая всё новые поколения. Смелые акустические эксперименты, философские тексты и масштабные композиции-погружения сделали ее одной из самых популярных групп в истории жанра. В авторском проекте органного дуэта Atrbene знаменитые хиты Pink Floyd обретают новое, фантастическое звучание: к органу присоединятся ударные, арфа и женский хор. Программа Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко уже покорила сердца слушателей во многих городах России. Вас ждут композиции с культовых альбомов Animals, The Dark Side of the Moon, The Wall и Wish You Were Here — они прозвучат под сводами неоготического собора в таинственном свете сотен свечей! В программе: авторские каверы на композиции с альбомов Animals, The Dark Side of the Moon, The Wall и Wish You Were Here