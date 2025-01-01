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Вселенная Островского
Киноафиша Вселенная Островского

Спектакль Вселенная Островского

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль с легендарным Юрием Гальцевым в образе Островского

Представить театральную афишу Петербурга без постановок по произведениям Александра Николаевича Островского невозможно. Драматург, считающийся создателем традиционного русского театра, также бережно сохранил для нас подлинный русский язык XIX века — чистый, живой, насыщенный неповторимым юмором. Этот язык остаётся понятным и близким даже сегодня.

Особенности постановки:

Режиссёр Стас Парфёнов видит русский язык как одного из важных, пусть и скрытых, героев нового спектакля «Вселенная Островского». Постановка объединяет несколько произведений Островского, включая как школьную классику, так и менее известные пьесы. Каждая из них развивается в своей эпохе, создавая своеобразный мост между временами Александра Николаевича и нашим «сегодня». Спектакль демонстрирует, что, несмотря на изменение эпох, человеческие заботы, язык и общие черты остаются неизменными.

Роль Юрия Гальцева:

Особую роль в спектакле сыграет художественный руководитель Театра Эстрады, Юрий Николаевич Гальцев. Он воплотит образ самого Островского, который станет связующим звеном между различными произведениями и героями. Его персонаж будет следить за изменениями мира вокруг, переходя из эпохи в эпоху, и станет ключевой фигурой в этом театральном путешествии.

 

Режиссер
Стас Парфенов
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Юрий Михайлик
Регина Щукина
Арсений Попов
Регина Щукина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽

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Вселенная Островского Вселенная Островского Вселенная Островского Вселенная Островского Вселенная Островского Вселенная Островского

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