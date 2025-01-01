Спектакль Вселенная Островского

Спектакль с легендарным Юрием Гальцевым в образе Островского

Представить театральную афишу Петербурга без постановок по произведениям Александра Николаевича Островского невозможно. Драматург, считающийся создателем традиционного русского театра, также бережно сохранил для нас подлинный русский язык XIX века — чистый, живой, насыщенный неповторимым юмором. Этот язык остаётся понятным и близким даже сегодня.

Особенности постановки:

Режиссёр Стас Парфёнов видит русский язык как одного из важных, пусть и скрытых, героев нового спектакля «Вселенная Островского». Постановка объединяет несколько произведений Островского, включая как школьную классику, так и менее известные пьесы. Каждая из них развивается в своей эпохе, создавая своеобразный мост между временами Александра Николаевича и нашим «сегодня». Спектакль демонстрирует, что, несмотря на изменение эпох, человеческие заботы, язык и общие черты остаются неизменными.

Роль Юрия Гальцева:

Особую роль в спектакле сыграет художественный руководитель Театра Эстрады, Юрий Николаевич Гальцев. Он воплотит образ самого Островского, который станет связующим звеном между различными произведениями и героями. Его персонаж будет следить за изменениями мира вокруг, переходя из эпохи в эпоху, и станет ключевой фигурой в этом театральном путешествии.