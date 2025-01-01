Вселенная неоклассики: Olympic Orchestra

Меню
Вселенная неоклассики: звезды современного музыкального искусства

В темноте концертного зала прозвучат всемирно известные произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Джона Уильямса, Нино Рота, Яна Тирсена, Дзё Хисаиси и других современных композиторов. Эти шедевры, знакомые многим по культовым фильмам, таким как «1+1», «Начало», «Амели», «Интерстеллар», «Список Шиндлера», «Игры престолов», «Реквием по мечте» и многие другие, стали основой программы «Вселенная неоклассики». Гостей ждет полное погружение в музыку, которая окутывает атмосферой и вызывает незабываемые эмоции.

Уникальный оркестр и яркое исполнение
Исполнение произведений оркестром Olympic Orchestra — одного из самых известных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга под руководством дирижера Александра Голикова — обещает стать настоящим событием. В составе оркестра собраны профессиональные музыканты, чье творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт Olympic Orchestra — это настоящее шоу, в котором неотъемлемой частью является сама публика.

Дирижеры и солисты
Под руководством дирижеров Александра Голикова и Ильи Финкельштейна оркестр создает невероятное аудиовизуальное наслаждение. В программе также примет участие Евгения Немцева (фортепиано), а художественный руководитель оркестра — Алексей Степанов.

Организатор концерта
Концерт организован Accord Lab, гарантируя зрителям уникальный опыт и погружение в мир неоклассической музыки.

2 января
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:30 от 1200 ₽
8 января
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:30 от 1800 ₽

