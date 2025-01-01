Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер

3 апреля приглашаем вас в Московский планетарий на уникальный концерт симфонической музыки. Под самым большим звёздным куполом зазвучат произведения культовых современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер и другие неоклассики. Вас ждут музыкальные шедевры и захватывающие саундтреки к знаменитым кинокартинам, дополненные масштабной видеопроекцией.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по необъятному звёздному пространству Вселенной в сопровождении живой музыки в исполнении камерного симфонического оркестра NÉOrchestra. Билет на концерт также предоставляет право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.
Обратите внимание, что концерт начнётся ровно в 20:00. Опоздавшим вход в зал запрещён по техническим требованиям. Возрастной ценз 12+ установлен для комфортного пребывания всех гостей на музыкальном вечере.
Человеку свойственно мечтать о путешествиях меж звёзд и планет. Мы решили, что совместить космический полёт с глубиной и наполненностью музыки — это отличная идея. Красота NÉOклассики сродни бескрайнему космосу, предоставляя пространство для размышлений и неожиданных звучаний.
В программе собраны воедино одни из самых известных и любимых шедевров композиторов-неоклассиков. Каждое произведение — это своеобразная песнь человека, посвящённая манящим звёздам:
* В программе возможны изменения.
Оркестр NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, представляющий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы состоят из произведений современных авторов, уже получивших мировое признание. Оркестр выделяется своим подходом к жанрам, таким как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика». Своим исполнением NÉOrchestra создаёт удивительные музыкальные образы, достигая эффекта полного погружения в музыку.
Художественный руководитель и аранжировщик оркестра — Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.
Категория: 12+
Продолжительность: 60 минут (без антракта).