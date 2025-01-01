Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер

Концерт симфонической музыки под звёздным куполом Планетария

3 апреля приглашаем вас в Московский планетарий на уникальный концерт симфонической музыки. Под самым большим звёздным куполом зазвучат произведения культовых современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер и другие неоклассики. Вас ждут музыкальные шедевры и захватывающие саундтреки к знаменитым кинокартинам, дополненные масштабной видеопроекцией.

Погружение в космос и музыку

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по необъятному звёздному пространству Вселенной в сопровождении живой музыки в исполнении камерного симфонического оркестра NÉOrchestra. Билет на концерт также предоставляет право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.

Обратите внимание, что концерт начнётся ровно в 20:00. Опоздавшим вход в зал запрещён по техническим требованиям. Возрастной ценз 12+ установлен для комфортного пребывания всех гостей на музыкальном вечере.

Музыка, вдохновлённая космосом

Человеку свойственно мечтать о путешествиях меж звёзд и планет. Мы решили, что совместить космический полёт с глубиной и наполненностью музыки — это отличная идея. Красота NÉOклассики сродни бескрайнему космосу, предоставляя пространство для размышлений и неожиданных звучаний.

Программа концерта

В программе собраны воедино одни из самых известных и любимых шедевров композиторов-неоклассиков. Каждое произведение — это своеобразная песнь человека, посвящённая манящим звёздам:

Л. Эйнауди - Logos

Ф. Кристль - Lights

С. Шалягина - TURBULENCE

Л. Эйнауди - Petricor

М. Херцберг - Sails

М. Рихтер - The Wanderer (к/ф "К звездам")

Д. Сайзмор - Tangential

Х. Циммер - Day one (к/ф "Интерстеллар")

О. Арнальдс - Haegt kemur ljosid

Л. Эйнауди - Eros

Й. Йоханнссон - Flight from the city

* В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

Оркестр NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, представляющий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы состоят из произведений современных авторов, уже получивших мировое признание. Оркестр выделяется своим подходом к жанрам, таким как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика». Своим исполнением NÉOrchestra создаёт удивительные музыкальные образы, достигая эффекта полного погружения в музыку.

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра — Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.

Подробности

Категория: 12+

Продолжительность: 60 минут (без антракта).