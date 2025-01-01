Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер

Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт симфонической музыки под звёздным куполом Планетария

3 апреля приглашаем вас в Московский планетарий на уникальный концерт симфонической музыки. Под самым большим звёздным куполом зазвучат произведения культовых современных композиторов, таких как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Макс Рихтер и другие неоклассики. Вас ждут музыкальные шедевры и захватывающие саундтреки к знаменитым кинокартинам, дополненные масштабной видеопроекцией.

Погружение в космос и музыку

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по необъятному звёздному пространству Вселенной в сопровождении живой музыки в исполнении камерного симфонического оркестра NÉOrchestra. Билет на концерт также предоставляет право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.

Обратите внимание, что концерт начнётся ровно в 20:00. Опоздавшим вход в зал запрещён по техническим требованиям. Возрастной ценз 12+ установлен для комфортного пребывания всех гостей на музыкальном вечере.

Музыка, вдохновлённая космосом

Человеку свойственно мечтать о путешествиях меж звёзд и планет. Мы решили, что совместить космический полёт с глубиной и наполненностью музыки — это отличная идея. Красота NÉOклассики сродни бескрайнему космосу, предоставляя пространство для размышлений и неожиданных звучаний.

Программа концерта

В программе собраны воедино одни из самых известных и любимых шедевров композиторов-неоклассиков. Каждое произведение — это своеобразная песнь человека, посвящённая манящим звёздам:

  • Л. Эйнауди - Logos
  • Ф. Кристль - Lights
  • С. Шалягина - TURBULENCE
  • Л. Эйнауди - Petricor
  • М. Херцберг - Sails
  • М. Рихтер - The Wanderer (к/ф "К звездам")
  • Д. Сайзмор - Tangential
  • Х. Циммер - Day one (к/ф "Интерстеллар")
  • О. Арнальдс - Haegt kemur ljosid
  • Л. Эйнауди - Eros
  • Й. Йоханнссон - Flight from the city

* В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

Оркестр NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, представляющий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы состоят из произведений современных авторов, уже получивших мировое признание. Оркестр выделяется своим подходом к жанрам, таким как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика». Своим исполнением NÉOrchestra создаёт удивительные музыкальные образы, достигая эффекта полного погружения в музыку.

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра — Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.

Подробности

Категория: 12+

Продолжительность: 60 минут (без антракта).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер Вселенная NEOклассики. М. Рихтер. Л. Эйнауди. Х. Циммер

В ближайшие дни

Импров-спектакль
18+
Юмор
Импров-спектакль
30 августа в 18:00 Still Standup Moscow
от 500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
3 сентября в 20:00 Одесса-мама
от 1290 ₽
Chepikk. Большой сольный концерт
18+
Поп
Chepikk. Большой сольный концерт
16 ноября в 19:00 Урбан
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше