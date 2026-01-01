Вселенная Неоклассики. Л. Эйнауди. Х. Циммер. М. Рихтер
Билеты от 3000₽
Вселенная Неоклассики. Л. Эйнауди. Х. Циммер. М. Рихтер

О концерте

Магия Вселенной в Концерте "Вселенная НЕОклассики"

Приглашаем вас в Московский планетарий, где под величественным звездным куполом прозвучит концерт "Вселенная НЕОклассики". Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами современных композиторов, среди которых Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Концерт сопроводит масштабная видеопроекция, погружающая в необъятное звездное пространство.

Бонусы для зрителей:

  • Билет на концерт дает право на посещение Музея Урании планетария с 19:00 до 20:00.
  • Действует 10% скидка в кафе-ресторане планетария при предъявлении билета (с 19:00 до 19:50).

Концерт начнется в 20:00. Просим зрителей не опаздывать, так как поздние приходы могут быть недопущены в зал.

Музыкальная программа концерта

В программе концерта ожидаются уникальные произведения:

  • Л. Эйнауди - "Слово" (Logos)
  • Ф. Кристль - "Огни" (Lights)
  • С. Шалягина - "Турбуленс" (Turbulence)
  • Л. Эйнауди - "Петрикор" (Petricor)
  • М. Херцберг - "Паруса" (Sails)
  • М. Рихтер - "Странник" (The Wanderer) - к/ф "К звёздам"
  • Д. Сайзмор - "Касательная" (Tangential)
  • Х. Циммер - "День первый" (Day One) - к/ф "Интерстеллар"
  • О. Арнальдс - "Там, где рождается свет" (Haegt kemur ljosid)
  • Л. Эйнауди - "Эрос" (Eros)
  • Й. Йоханнссон - "Улететь из города" (Flight from the city)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будет исполнять оркестр новой формации - НЕОркестра под руководством художника и дирижёра Ивана Нужина. Этот динамично развивающийся оркестр выделяется своим современным взглядом на классическую камерную музыку и представляет произведения как популярных, так и молодых авторов, получивших мировое признание.

В программе особое внимание уделяется неоклассическим и экспериментальным формам. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и уникальным опытом для зрителей.

Категория: 6+

Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Июль
23 июля четверг
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 3000 ₽

