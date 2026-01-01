Вселенная Неоклассики. Л. Эйнауди. Х. Циммер. М. Рихтер

Приглашаем вас в Московский планетарий, где под величественным звездным куполом прозвучит концерт "Вселенная НЕОклассики". Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами современных композиторов, среди которых Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Концерт сопроводит масштабная видеопроекция, погружающая в необъятное звездное пространство.
Концерт начнется в 20:00. Просим зрителей не опаздывать, так как поздние приходы могут быть недопущены в зал.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт будет исполнять оркестр новой формации - НЕОркестра под руководством художника и дирижёра Ивана Нужина. Этот динамично развивающийся оркестр выделяется своим современным взглядом на классическую камерную музыку и представляет произведения как популярных, так и молодых авторов, получивших мировое признание.
В программе особое внимание уделяется неоклассическим и экспериментальным формам. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и уникальным опытом для зрителей.
Категория: 6+
Продолжительность: 60 минут (без антракта)