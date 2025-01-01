Меню
Вселенная Моцарта
Киноафиша Вселенная Моцарта

Вселенная Моцарта

К 270-летию гения 12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт музыки Моцарта в Новосибирске

К 270-летию гения в Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится уникальный концерт, который объединяет классическую музыку и таланты выдающихся исполнителей. Под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко выступят филармонический камерный оркестр и Новосибирская хоровая капелла.

Программа концерта

В программе будут представлены произведения самого Вольфганга Амадея Моцарта, включая его знаменитый «Реквием». Концерт станет настоящим праздником музыки для всех ценителей классики.

Исполнители

На сцене выступят солисты Новосибирского академического театра оперы и балета: Ирина Новикова, Елизавета Целикова, Владимир Кучин и Гурий Гурьев. Также в программе примет участие пианист Марк Парфенов, который исполнит виртуозные сольные номера.

Не пропустите

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться шедеврами Моцарта в исполнении талантливых музыкантов. Приходите, чтобы подзарядиться вдохновением и насладиться красотой классической музыки!

Январь
27 января вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

