В Концертном зале «Колизей-арена» Балтийский малый симфонический оркестр представит программу «Вселенная Миядзаки». Этот уникальный вечер объединит музыку Дзё Хитаиси, написанную для фильмов легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки, с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения.
Саундтреки к таким шедеврам, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке» — это не просто музыка. Работы Миядзаки — это яркий калейдоскоп образов и эмоций, где музыка играет не менее значимую роль, чем сами истории. Сотрудничество Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хитаиси началось в 1984 году с мультфильма «Навсикая из долины ветров» и на протяжении нескольких десятилетий стало образцом успешного творческого тандема.
Созданный в 2010 году, Балтийский малый симфонический оркестр объединил лучших музыкантов Северной столицы. Одним из основных направлений его деятельности стало исполнение шедевров мировой оперно-симфонической музыки. Оркестр отличается высокой исполнительской культурой и разнообразным репертуаром, включающим произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов.
В техническую программу вечера войдут саундтреки к следующим фильмам:
«Каждый из нас должен найти свой источник вдохновения. И порой это бывает непросто», — говорила Урсула из фильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Приходите на «Вселенную Миядзаки», и вы точно найдете свою искру вдохновения!