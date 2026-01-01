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Вселенная Миядзаки
Киноафиша Вселенная Миядзаки

Вселенная Миядзаки

6+
Продолжительность 105 минут
Возраст 6+

О концерте

Вселенная Миядзаки — вечер музыки и волшебства

В Концертном зале «Колизей-арена» Балтийский малый симфонический оркестр представит программу «Вселенная Миядзаки». Этот уникальный вечер объединит музыку Дзё Хитаиси, написанную для фильмов легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки, с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения.

Звучание анимации

Саундтреки к таким шедеврам, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке» — это не просто музыка. Работы Миядзаки — это яркий калейдоскоп образов и эмоций, где музыка играет не менее значимую роль, чем сами истории. Сотрудничество Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хитаиси началось в 1984 году с мультфильма «Навсикая из долины ветров» и на протяжении нескольких десятилетий стало образцом успешного творческого тандема.

Балтийский малый симфонический оркестр

Созданный в 2010 году, Балтийский малый симфонический оркестр объединил лучших музыкантов Северной столицы. Одним из основных направлений его деятельности стало исполнение шедевров мировой оперно-симфонической музыки. Оркестр отличается высокой исполнительской культурой и разнообразным репертуаром, включающим произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Программа вечера

В техническую программу вечера войдут саундтреки к следующим фильмам:

  • «Унесённые призраками»
  • «Ходячий замок»
  • «Принцесса Мононоке»
  • «Навсикая из Долины ветров»
  • «Ведьмина служба доставки»
  • «Мой сосед Тоторо»
  • «Порко Россо»
  • «Со склонов Кокурико»
  • «Ветер крепчает»
  • «Могила светлячков»
  • «Покемон»

Вдохновение для каждого

«Каждый из нас должен найти свой источник вдохновения. И порой это бывает непросто», — говорила Урсула из фильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Приходите на «Вселенную Миядзаки», и вы точно найдете свою искру вдохновения!

Купить билет на концерт Вселенная Миядзаки

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В других городах
Ноябрь
Январь
3 ноября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 900 ₽
4 января понедельник
17:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 900 ₽

Фотографии

Вселенная Миядзаки

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