Вселенная Миядзаки — вечер музыки и волшебства

В Концертном зале «Колизей-арена» Балтийский малый симфонический оркестр представит программу «Вселенная Миядзаки». Этот уникальный вечер объединит музыку Дзё Хитаиси, написанную для фильмов легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки, с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения.

Звучание анимации

Саундтреки к таким шедеврам, как «Унесённые призраками», «Ходячий замок» и «Принцесса Мононоке» — это не просто музыка. Работы Миядзаки — это яркий калейдоскоп образов и эмоций, где музыка играет не менее значимую роль, чем сами истории. Сотрудничество Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хитаиси началось в 1984 году с мультфильма «Навсикая из долины ветров» и на протяжении нескольких десятилетий стало образцом успешного творческого тандема.

Балтийский малый симфонический оркестр

Созданный в 2010 году, Балтийский малый симфонический оркестр объединил лучших музыкантов Северной столицы. Одним из основных направлений его деятельности стало исполнение шедевров мировой оперно-симфонической музыки. Оркестр отличается высокой исполнительской культурой и разнообразным репертуаром, включающим произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Программа вечера

В техническую программу вечера войдут саундтреки к следующим фильмам:

«Унесённые призраками»

«Ходячий замок»

«Принцесса Мононоке»

«Навсикая из Долины ветров»

«Ведьмина служба доставки»

«Мой сосед Тоторо»

«Порко Россо»

«Со склонов Кокурико»

«Ветер крепчает»

«Могила светлячков»

«Покемон»

Вдохновение для каждого

«Каждый из нас должен найти свой источник вдохновения. И порой это бывает непросто», — говорила Урсула из фильма Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Приходите на «Вселенную Миядзаки», и вы точно найдете свою искру вдохновения!