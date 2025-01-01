Вселенная Людовико Эйнауди

22 октября в Московском планетарии для вас зазвучат музыкальные шедевры итальянского мастера неоклассической сцены Людовико Эйнауди. Это событие сделает вашу осень незабываемой! Культовые творения современного гения погрузят вас в уникальную атмосферу, а зрители смогут насладиться живым исполнением talented musicians Simple Music Ensemble под звездами Большого звездного купола.
Людовико Эйнауди — композитор, который создаёт уникальный сплав различных музыкальных направлений. Его карьера началась в джаз-роковой группе Venegoni & Co., но настоящая слава пришла к нему с академическими шедеврами, вдохновлёнными авангардом и старинной музыкой. Эйнауди не только экспериментирует с электроникой, но и создаёт уникальные произведения, в том числе собственные балеты.
Музыка Эйнауди, мягкая и успокаивающая, настраивает на интроспекцию и создает атмосферу коллективной медитации. Его концерты — это возможность каждому найти своё пространство. Будучи «классиком эпохи YouTube», Эйнауди умело балансирует между классикой и популярной музыкой, что делает его творчество актуальным для широкой аудитории.
Людовико стал знаменит благодаря саундтрекам к популярным кинофильмам, таким как «1+1», «Чёрный лебедь» и «Земля кочевников». Вы сможете услышать его несравненные хиты в программе концерта. Уникальную музыку исполнит Simple Music Ensemble — коллектив молодых и талантливых инструменталистов, который уже завоевал признание в России и Европе.
*В программе возможны изменения.
Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, основанная в 2018 году, уже успела провести более 50 концертов. Руководитель коллектива, Григорий Волков, обучался в Московской государственной консерватории и активно выступает как в России, так и за границей.
Категория: 6+
Продолжительность: 60 минут (без антракта).