Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вселенная Людовико Эйнауди
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вселенная Людовико Эйнауди

Вселенная Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Людовико Эйнауди в Московском планетарии

22 октября в Московском планетарии для вас зазвучат музыкальные шедевры итальянского мастера неоклассической сцены Людовико Эйнауди. Это событие сделает вашу осень незабываемой! Культовые творения современного гения погрузят вас в уникальную атмосферу, а зрители смогут насладиться живым исполнением talented musicians Simple Music Ensemble под звездами Большого звездного купола.

Важно знать

  • Билет на концерт
  • Скидка 10% в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (посещение с 19:00 до 19:50).
  • Концерт начинается ровно в 20:00. Просьба не опаздывать, опоздавшим вход в зал запрещен.

Людовико Эйнауди: Бунтарь музыкальной сцены

Людовико Эйнауди — композитор, который создаёт уникальный сплав различных музыкальных направлений. Его карьера началась в джаз-роковой группе Venegoni & Co., но настоящая слава пришла к нему с академическими шедеврами, вдохновлёнными авангардом и старинной музыкой. Эйнауди не только экспериментирует с электроникой, но и создаёт уникальные произведения, в том числе собственные балеты.

Музыка с терапевтическим эффектом

Музыка Эйнауди, мягкая и успокаивающая, настраивает на интроспекцию и создает атмосферу коллективной медитации. Его концерты — это возможность каждому найти своё пространство. Будучи «классиком эпохи YouTube», Эйнауди умело балансирует между классикой и популярной музыкой, что делает его творчество актуальным для широкой аудитории.

Знакомые мелодии

Людовико стал знаменит благодаря саундтрекам к популярным кинофильмам, таким как «1+1», «Чёрный лебедь» и «Земля кочевников». Вы сможете услышать его несравненные хиты в программе концерта. Уникальную музыку исполнит Simple Music Ensemble — коллектив молодых и талантливых инструменталистов, который уже завоевал признание в России и Европе.

Программа концерта

  • Elements
  • Divenire
  • Una Mattina
  • Petricor
  • Choros
  • Due tramonti
  • Experience
  • The Path of the fossils
  • Primavera
  • Le onde
  • Fly
  • Golden Butterflies
  • Elegy for the Arctic Life

*В программе возможны изменения.

Кто исполнит

Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, основанная в 2018 году, уже успела провести более 50 концертов. Руководитель коллектива, Григорий Волков, обучался в Московской государственной консерватории и активно выступает как в России, так и за границей.

Информация для зрителей

Категория: 6+

Продолжительность: 60 минут (без антракта).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Вселенная Людовико Эйнауди Вселенная Людовико Эйнауди Вселенная Людовико Эйнауди

В ближайшие дни

Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер
12+
Неоклассика Живая музыка
Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер
13 сентября в 19:00 Галерея искусств Зураба Церетели
от 800 ₽
Хиты группы Кино: Петр Погодаев
6+
Рок
Хиты группы Кино: Петр Погодаев
19 сентября в 19:00 Дом музыки
от 1300 ₽
Алексей Шамутило. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Алексей Шамутило. Сольный стендап концерт
22 августа в 21:30 Still Standup Moscow
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше