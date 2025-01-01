Вселенная КИНОмузыки: Рождественская программа в Планетарии

Приглашаем вас в Московский планетарий на концерт «Вселенная КИНОмузыки», который состоится 25 декабря. Под самым большим звёздным куполом прозвучат произведения культовых современных композиторов, среди которых Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Оркестр новой формации NÉOrchestra, под руководством художественного руководителя и дирижера Ивана Нужина, создаст атмосферу Рождества и зимней сказки.

Билет на концерт дает право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00. Обратите внимание, что концерт начинается точно в 20:00, опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям. Учитывайте также возрастной ценз 12+, чтобы обеспечить комфортное пребывание всех гостей на музыкальном вечере.

Музыка, знакомая каждому

Программа включает шедевры, знакомые каждому ценителю кино:

Людовико Эйнауди : "Классик эпохи Youtube", он дарует сердца своим неподражаемым стилем. Вы точно помните его музыку из фильмов «1+1» и «Чёрный лебедь».

: "Классик эпохи Youtube", он дарует сердца своим неподражаемым стилем. Вы точно помните его музыку из фильмов «1+1» и «Чёрный лебедь». Ханс Циммер : его музыка не оставляет равнодушным ни одного слушателя. Саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Начало» создадут уникальную атмосферу вечера.

: его музыка не оставляет равнодушным ни одного слушателя. Саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Начало» создадут уникальную атмосферу вечера. Макс Рихтер: автор известных произведений, которые находят отклик в сердцах слушателей. На концерте прозвучат его композиции «Autumn music» и «November».

Современные композиторы и их шедевры

Также в программе вы услышите:

Йохан Йоханнссон : его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на Оскар , BAFTA и Грэмми .

: его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на , и . Рюити Сакамото : японский композитор, лауреат множества премий, представит «Merry Christmas Mr. Lawrence», ставшую рождественским хитом.

: японский композитор, лауреат множества премий, представит «Merry Christmas Mr. Lawrence», ставшую рождественским хитом. Йоханн Фьёрд : российский композитор с прекрасным произведением «Рождественские окна».

: российский композитор с прекрасным произведением «Рождественские окна». Михаил Черноусов : его версия «Carol of the Bells» заставит всех почувствовать атмосферу праздника.

: его версия «Carol of the Bells» заставит всех почувствовать атмосферу праздника. Питер Грегсон: его «Хорал» и композиция Оулавюра Арнальдса «For now I'm winter» добавят волшебства вечеру.

Оркестр NÉOrchestra

NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Они представляют новые музыкальные композиции и выделяются свежим взглядом на классическую камерную музыку, предлагая уникальные программы. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Продолжительность концерта — 60 минут без антракта. Убедитесь, что вы не пропустите это удивительное музыкальное путешествие!