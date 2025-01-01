Вселенная КИНОмузыки. Рождественская программа

Приглашаем вас в Московский планетарий на концерт «Вселенная КИНОмузыки», который состоится 25 декабря. Под самым большим звёздным куполом прозвучат произведения культовых современных композиторов, среди которых Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Макс Рихтер. Оркестр новой формации NÉOrchestra, под руководством художественного руководителя и дирижера Ивана Нужина, создаст атмосферу Рождества и зимней сказки.
Билет на концерт дает право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00. Обратите внимание, что концерт начинается точно в 20:00, опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям. Учитывайте также возрастной ценз 12+, чтобы обеспечить комфортное пребывание всех гостей на музыкальном вечере.
NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Они представляют новые музыкальные композиции и выделяются свежим взглядом на классическую камерную музыку, предлагая уникальные программы. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Продолжительность концерта — 60 минут без антракта. Убедитесь, что вы не пропустите это удивительное музыкальное путешествие!