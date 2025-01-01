Меню
Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер
О концерте

Концерт «Вселенная киномузыки» в Московском планетарии

Приглашаем всех ценителей неоклассики на долгожданный концерт «Вселенная киномузыки» в исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra. Вы сможете насладиться известнейшими музыкальными композициями из культовых кинокартин, таких как «Интерстеллар», «Начало», «1+1», «Хатико» и многих других. Музыка создана выдающимися композиторами современности, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Ян Качмарек и Макс Рихтер.

Концерт пройдет под Большим звёздным куполом Московского планетария с масштабной видеопроекцией бесконечных далей Вселенной.

Полезная информация для зрителей

  • Билет на концерт
  • Скидка 10% в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (доступно с 19:00 до 19:50).
  • Начало концерта
  • Возрастной ценз 12+. Это правило предусмотрено для комфортного пребывания всех гостей музыкального вечера.

Программа концерта

Программа включает шедевры известных композиторов:

  • Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»
  • Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»
  • Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»
  • Я. Качмарек - музыка из к/ф «Хатико»
  • Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»
  • Й. Йоханнсон - Теория всего, к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
  • М. Рихтер - Ad astra, к/ф «К звездам»
  • Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»
  • Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Черный лебедь»
  • Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»
  • Д. Хисаиси - Summer, к/ф «Кукуджиро»

*В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

NÉOrchestra - один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы оркестра состоят из произведений современных авторов и уже признанных композиторов. Оркестр активно исследует такие жанры, как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика», создавая удивительные музыкальные образы.

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра - Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.

Общая информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Купить билет на концерт Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер

Помощь с билетами
Апрель
2 апреля четверг
20:00
Арт-пространство Futurione Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
от 3000 ₽

Фотографии

Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер

