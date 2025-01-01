Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер

Приглашаем всех ценителей неоклассики на долгожданный концерт «Вселенная киномузыки» в исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra. Вы сможете насладиться известнейшими музыкальными композициями из культовых кинокартин, таких как «Интерстеллар», «Начало», «1+1», «Хатико» и многих других. Музыка создана выдающимися композиторами современности, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Ян Качмарек и Макс Рихтер.
Концерт пройдет под Большим звёздным куполом Московского планетария с масштабной видеопроекцией бесконечных далей Вселенной.
Программа включает шедевры известных композиторов:
*В программе возможны изменения.
NÉOrchestra - один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы оркестра состоят из произведений современных авторов и уже признанных композиторов. Оркестр активно исследует такие жанры, как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика», создавая удивительные музыкальные образы.
Художественный руководитель и аранжировщик оркестра - Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).