Вселенная киномузыки. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М. Рихтер

Концерт «Вселенная киномузыки» в Московском планетарии

Приглашаем всех ценителей неоклассики на долгожданный концерт «Вселенная киномузыки» в исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra. Вы сможете насладиться известнейшими музыкальными композициями из культовых кинокартин, таких как «Интерстеллар», «Начало», «1+1», «Хатико» и многих других. Музыка создана выдающимися композиторами современности, такими как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Ян Качмарек и Макс Рихтер.

Концерт пройдет под Большим звёздным куполом Московского планетария с масштабной видеопроекцией бесконечных далей Вселенной.

Полезная информация для зрителей

Билет на концерт

в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (доступно с 19:00 до 19:50). Начало концерта

Возрастной ценз 12+. Это правило предусмотрено для комфортного пребывания всех гостей музыкального вечера.

Программа концерта

Программа включает шедевры известных композиторов:

Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»

Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»

Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»

Я. Качмарек - музыка из к/ф «Хатико»

Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»

Й. Йоханнсон - Теория всего, к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»

М. Рихтер - Ad astra, к/ф «К звездам»

Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»

Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Черный лебедь»

Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»

Д. Хисаиси - Summer, к/ф «Кукуджиро»

*В программе возможны изменения.

Об оркестре NÉOrchestra

NÉOrchestra - один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. Программы оркестра состоят из произведений современных авторов и уже признанных композиторов. Оркестр активно исследует такие жанры, как «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика», создавая удивительные музыкальные образы.

Художественный руководитель и аранжировщик оркестра - Иван Нужин, лауреат всероссийских конкурсов и обладатель специальных премий в области дирижирования.

Общая информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).