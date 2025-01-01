Вселенная Ханса Циммера

Музыкальные шедевры Ханса Циммера в Московском планетарии

18 сентября в Московском планетарии пройдет удивительное музыкальное событие — концерт «Музыкальные шедевры Ханса Циммера». Зрители смогут насладиться живыми исполнениями культовых саундтреков к фильмам, таким как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря» и многим другим.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет на Большом звездном куполе планетария, где музыкальные шедевры от мастера киномузыки создадут неповторимую атмосферу. Виртуозные музыканты из Simple Music Ensemble подарят зрителям незабываемые эмоции и погрузят в мир космических пространств.

Дополнительная информация

Билет на концерт дает право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.

дает право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00. Скидка 10% в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (действует с 19:00 до 19:50).

в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (действует с 19:00 до 19:50). Концерт начинается ровно в 20:00. Опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям.

Музыка Ханса Циммера

Каждый из нас восхищается композиторским мастерством Ханса Циммера, который создает музыку, погружающую в драматические миры киносюжетов. Его уникальный стиль сочетает симфонические элементы с новаторскими электронными экспериментами, что делает его произведения незабываемыми.

Программа концерта

Interstellar

Chevaliers de Sangreal

Molossus

Gladiator

Leave no man behind

Madagascar

Lost But Won

Tennesse

Sherlock Holmes

Time

Pirates on stranger tides

The Kraken

* В программе возможны изменения.

О коллективе

Simple Music Ensemble — это команда профессиональных музыкантов, основанная в 2018 году. За короткий срок они успели провести более 50 концертов в России и Европе. Коллектив привлекает внимание своим высоким уровнем мастерства и авторскими аранжировками, а также стремлением к экспериментам и нестандартным площадкам.

Руководитель проекта

Руководитель Григорий Волков — выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и ряда других престижных учебных заведений. Он имеет богатый опыт работы в различных музыкальных коллективах, включая Камерный оркестр Цюриха.

Категория: 6+

Продолжительность: 60 минут (без антракта)