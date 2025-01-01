Вселенная Ханса Циммера

18 сентября в Московском планетарии пройдет удивительное музыкальное событие — концерт «Музыкальные шедевры Ханса Циммера». Зрители смогут насладиться живыми исполнениями культовых саундтреков к фильмам, таким как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря» и многим другим.
Концерт пройдет на Большом звездном куполе планетария, где музыкальные шедевры от мастера киномузыки создадут неповторимую атмосферу. Виртуозные музыканты из Simple Music Ensemble подарят зрителям незабываемые эмоции и погрузят в мир космических пространств.
Каждый из нас восхищается композиторским мастерством Ханса Циммера, который создает музыку, погружающую в драматические миры киносюжетов. Его уникальный стиль сочетает симфонические элементы с новаторскими электронными экспериментами, что делает его произведения незабываемыми.
* В программе возможны изменения.
Simple Music Ensemble — это команда профессиональных музыкантов, основанная в 2018 году. За короткий срок они успели провести более 50 концертов в России и Европе. Коллектив привлекает внимание своим высоким уровнем мастерства и авторскими аранжировками, а также стремлением к экспериментам и нестандартным площадкам.
Руководитель Григорий Волков — выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и ряда других престижных учебных заведений. Он имеет богатый опыт работы в различных музыкальных коллективах, включая Камерный оркестр Цюриха.
Категория: 6+
Продолжительность: 60 минут (без антракта)