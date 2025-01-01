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Вселенная Ханса Циммера
Билеты от 3500₽
Киноафиша Вселенная Ханса Циммера

Вселенная Ханса Циммера

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыкальные шедевры Ханса Циммера в Московском планетарии

18 сентября в Московском планетарии пройдет удивительное музыкальное событие — концерт «Музыкальные шедевры Ханса Циммера». Зрители смогут насладиться живыми исполнениями культовых саундтреков к фильмам, таким как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря» и многим другим.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет на Большом звездном куполе планетария, где музыкальные шедевры от мастера киномузыки создадут неповторимую атмосферу. Виртуозные музыканты из Simple Music Ensemble подарят зрителям незабываемые эмоции и погрузят в мир космических пространств.

Дополнительная информация

  • Билет на концерт дает право на посещение Музея Урании в Московском планетарии с 19:00 до 20:00.
  • Скидка 10% в кафе-ресторане планетария по предъявлению билета (действует с 19:00 до 19:50).
  • Концерт начинается ровно в 20:00. Опоздавшим вход в зал запрещен по техническим требованиям.

Музыка Ханса Циммера

Каждый из нас восхищается композиторским мастерством Ханса Циммера, который создает музыку, погружающую в драматические миры киносюжетов. Его уникальный стиль сочетает симфонические элементы с новаторскими электронными экспериментами, что делает его произведения незабываемыми.

Программа концерта

  • Interstellar
  • Chevaliers de Sangreal
  • Molossus
  • Gladiator
  • Leave no man behind
  • Madagascar
  • Lost But Won
  • Tennesse
  • Sherlock Holmes
  • Time
  • Pirates on stranger tides
  • The Kraken

* В программе возможны изменения.

О коллективе

Simple Music Ensemble — это команда профессиональных музыкантов, основанная в 2018 году. За короткий срок они успели провести более 50 концертов в России и Европе. Коллектив привлекает внимание своим высоким уровнем мастерства и авторскими аранжировками, а также стремлением к экспериментам и нестандартным площадкам.

Руководитель проекта

Руководитель Григорий Волков — выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и ряда других престижных учебных заведений. Он имеет богатый опыт работы в различных музыкальных коллективах, включая Камерный оркестр Цюриха.

Категория: 6+
Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Вселенная Ханса Циммера Вселенная Ханса Циммера

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