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«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром
Киноафиша «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром

«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Ханса Циммера с камерным оркестром под куполом планетария

Мультимедийное музыкальное событие

В Санкт-Петербургском Планетарии состоится уникальное мультимедийное музыкальное шоу «Вселенная Ханса Циммера». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величественной музыкой Ханса Циммера, исполненной камерным струнным оркестром и электронным органом. Это музыкальное путешествие станет особенным благодаря глубине звучания, созданной в окружении мириадов звезд.

Шедевры Циммера

На шоу прозвучат знаменитые композиции из таких культовых фильмов, как «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Шерлок Холмс» и «Интерстеллар». В темноте зала, где северное сияние и красоты Вселенной будут проецироваться на купол, музыка Ханса Циммера обретет новое звучание, погружая зрителей в незабываемую атмосферу.

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — один из самых влиятельных композиторов современности, обладатель 30 номинаций на премии «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В 2007 году он вошел в список «Топ 100 живых гениев» по версии The Daily Telegraph. Его музыка известна своей эмоциональной глубиной и мощным влиянием на зрительское восприятие.

Исполнители

  • «Ауэр-квартет» — камерный струнный оркестр, активно участвующий в фестивалях и регулярно выступающий в таких знаковых местах, как Малым зал филармонии им. М.И. Глинки, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и Большой концертный зал «Октябрьский».

  • Мария Лобецкая — орган. Лауреат российских и международных конкурсов органной музыки, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Высшей Школы Музыки и Театра Гамбурга (Германия). Её мастерство придаст дополнительную глубину исполнению произведений.

Приглашаем вас в космическое путешествие по вселенной Ханса Циммера, где музыка и звезды сливаются в уникальный аудиовизуальный опыт.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

«Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром «Вселенная Ханса Циммера». Звездное шоу с камерным оркестром

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