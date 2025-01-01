Меню
Вселенная Ханса Циммера. Universe
Билеты от 1000₽
Вселенная Ханса Циммера. Universe

Вселенная Ханса Циммера. Universe

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный гений Ханс Циммер: от самоучки до великих саундтреков

«Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить, каково это - создавать новые звуки», - признался в одном из интервью выдающийся композитор Ханс Флориан Циммер. Его вклад в мир кино и компьютерных игр невозможно переоценить. За плечами у Циммера более 150 саундтреков, и при этом у него нет формального музыкального образования.

Путь к успеху

С самого детства музыка была для Ханса лучшим другом. Интуитивное понимание звуков позволило ему еще 20 лет назад предугадать, что будущее современной музыки состоит в синтезе классических инструментов и электроники. Этот смелый путь привел к оглушительному успеху и всемирной славе.

Признание и сотрудничество

Циммер удостоен множества призов и премий, что подчеркивает его высокую репутацию среди коллег-музыкантов. Многие из них работают с ним в сотрудничестве, создавая уникальные музыкальные произведения. Узнавая о процессе создания музыки, зрители могут погрузиться в необыкновенное пространство, созданное Хансом, и оценить его творчество в контексте театральных постановок и кинематографа.

Не упустите возможность познакомиться с величием музыки Циммера в предстоящих спектаклях, где его произведения прозвучат в новом свете. Загляните в мир его музыкальной вселенной и откройте для себя неожиданные звуки, способные вдохновить и удивить.

25 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

