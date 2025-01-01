Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальная вселенная Ханса Циммера в стенах собора

«Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить, каково это - создавать новые звуки», - признался в одном из интервью знаменитый композитор Ханс Флориан Циммер. Хотя он не имеет формального музыкального образования, его интуитивный дар и любовь к музыке стали основой для будущего его карьеры.

Циммер - автор более 150 звучных саундтреков к культовым фильмам и видеоиграм. Его особый подход к созданию музыки открыл новые горизонты в современном звукоискусстве, где классические инструменты органично сочетаются с электронными звуками. Это направление стало его визитной карточкой и принесло ему всемирную славу и признание.

Творческий путь и достижения

За свою карьеру Ханс Циммер смог объединить вокруг себя множество талантливых музыкантов. Создавая своеобразное созвездие профессионалов, он формирует уникальную музыкальную экосистему, в которой каждый получает возможность выразить себя.

На предстоящем концерте в стенах собора прозвучат легендарные композиции из культовых фильмов в необычном исполнении: орган, рояль и дудук придадут музыке новое дыхание и создадут неповторимую атмосферу праздника.

Не упустите возможность

Этот концерт - уникальная возможность погрузиться в мир музыки Ханса Циммера и насладиться шедеврами, которые стали частью современного культурного наследия. Не упустите шанс стать частью этого музыкального событий!

Купить билет на концерт Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Лунный Бард. Сольный концерт
12+
Поп
Лунный Бард. Сольный концерт
16 января в 19:30 Stereopeople
от 1600 ₽
Ян Зубков. Сольный концерт
18+
Юмор
Ян Зубков. Сольный концерт
30 декабря в 21:30 Still Standup Moscow
от 800 ₽
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
6+
Классическая музыка
Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
31 декабря в 15:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше