Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

Музыкальный мир Ханса Циммера в стенах собора

«Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить, каково это - создавать новые звуки» - заявил Ханс Флориан Циммер в одном из своих интервью. Этот выдающийся композитор, ставший знаменитым благодаря более чем 150 созданным саундтрекам, удивляет своим творческим подходом. Не имея формального музыкального образования, Циммер с детства начал искать свою музыкальную идентичность.

Интуитивный дар Циммера еще 20 лет назад привел его к пониманию того, что будущее музыки заключается в объединении классических инструментов и электроники. Этот путь принёс ему оглушительный успех, всемирную популярность и множество наград, а также признание среди коллег-музыкантов. Ханс активно сотрудничает с другими талантливыми композиторами, формируя своеобразное созвездие концертов и создавая уникальную музыкальную вселенную.

Культовые композиции в необычном звучании

На предстоящем концерте зрителей ждёт удивительное представление: звучание легендарных композиций из культовых фильмов будет исполнено на органе, рояле и дудуке. Этот необычный музыкальный формат добавит праздничного настроения и создаст особую атмосферу в стенах собора.

Не упустите возможность насладиться уникальной интерпретацией произведений Ханса Циммера, которые давно вошли в сердца миллионов зрителей по всему миру!