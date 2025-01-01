Меню
«Вселенная Ханса Циммера»: Концерт неоклассики на панорамной крыше при свечах
О концерте/спектакле

Концерт неоклассики «Вселенная Ханса Циммера» на панорамной крыше в МОСКВЕ

3 ноября на панорамной крыше пройдет уникальный концерт неоклассической музыки «Вселенная Ханса Циммера» при свечах. В этот уютный вечер зрителей ждет выступление камерного оркестра GLORIA, который представит программу, объединяющую выдающиеся произведения современных композиторов. Здесь встретятся эмоции минимализма и постминимализма, которые заставят каждую мелодию ожить и тронуть сердца.

Звезды современной классики

В программе прозвучат произведения таких мастеров, как Ханс Циммер, Макс Рихтер, Ян Тирсен и Людовико Эйнауди. Также на концерте будут представлены мелодии от исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Нельзя не отметить и работы итальянца Дарио Марианелли, а также завораживающего Дэна Ромера и педантичного Филипа Гласса.

Неповторимая атмосфера

Не бойтесь, если вы не знакомы с классической музыкой — достаточно расслабиться и насладиться звучанием чудесных произведений. Идеальным дополнением к музыкальному вечеру станет захватывающий панорамный вид на Москву, открывающийся с этой изящной площади. Здесь можно увидеть такие архитектурные жемчужины, как Останкинская башня, Цветной бульвар и Кремль.

Романтика и утонченность

Панорамная крыша — это не только место для прослушивания музыки, но и настоящий оазис спокойствия среди городской суеты. Волшебство вечера зададут мерцание свечей, легкое шипение шампанского и выраженная эстетика пространства. Ужин и коктейли создадут атмосферу элегантности и утонченности, которая идеально впишется в контексты неоклассики.

Не упустите возможность провести этот волшебный вечер с музыкой под открытым небом восхитительными видами ночного города!

Место проведения: Omega Rooftop, Цветной б-р, 15с1, этаж 7 (Универмаг "Цветной"). Сбор гостей с 16:00.

Купить билет на концерт «Вселенная Ханса Циммера»: Концерт неоклассики на панорамной крыше при свечах

Ноябрь
3 ноября понедельник
17:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 1300 ₽

