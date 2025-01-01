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Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra

Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир музыки Ханса Циммера в оранжерее ВДНХ

Приглашаем вас погрузиться в магию киномузыки, написанной Хансом Циммером, одним из величайших кинокомпозиторов современности! В уникальной атмосфере тропической оранжереи ВДНХ вы сможете насладиться живым исполнением популярных произведений, ставших частью культовых фильмов, таких как Джеймс Бонд, Интерстеллар, Гладиатор, Пираты Карибского моря, Король Лев и многих других.

Музыка, погружающая в киновселенные

Циммер славится своим умением передавать через музыку эмоции и атмосферу фильма. В этом концерте HighTime Orchestra воспроизведёт его самые знаковые композиции, которые перенесут вас в захватывающие миры кинематографа. Особая аранжировка и виртуозное исполнение оркестра позволят вам вновь пережить эпические моменты любимых фильмов и ощутить себя их героями.

Уникальная атмосфера оранжереи

Концерт пройдет в одном из самых атмосферных и красивых мест Москвы — оранжерее ВДНХ. В окружении экзотических растений вы сможете наслаждаться великолепными аранжировками и энергетикой музыкантов, создавая незабываемые впечатления для всей семьи и поклонников кино.

Программа концерта:

  1. He’s a pirate
  2. Now we are free
  3. This land
  4. Mermaids
  5. Interstellar
  6. Madagascar
  7. Time
  8. Circle of life
  9. I see dead people in boats
  10. The battle
  11. Jack Sparrow
  12. Dreaming of the crash
  13. Chevaliers
  14. Can you feel the love tonight
  15. Davy Jones
  16. The medallion calls

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
20:00 от 1750 ₽

Фотографии

Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra Вселенная Ханса Циммера. HighTime Orchestra

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