Вселенная Ханса Циммера 2026
Вселенная Ханса Циммера 2026

6+
О концерте

Шоу Hans Zimmer’s Universe в Москве: Симфония кинематографа

«Hans Zimmer’s Universe» — это масштабный симфонический проект, покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру. Созданный командой, стоящей за успешными шоу «Cinema Medley» и «Король и Шут», этот вечер обещает незабываемое музыкальное время.

Imperial Orchestra

В центре представления находится Imperial Orchestra — один из самых ярких симфонических коллективов России и СНГ. С более чем миллионом зрителей на своих концертах и более миллиарда просмотров видео в социальных сетях, этот оркестр стал настоящей легендой. Музыка их исполнения привлечет внимание всех поклонников симфонии.

Вдохновение музыкой Ханса Циммера

Ханс Циммер — наиболее влиятельный композитор Голливуда, которому принадлежат саундтреки к знаменитым фильмам: «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Король Лев» и многим другим. Imperial Orchestra стал первым в мире оркестром, исполнившим симфоническую версию к фильму «Формула 1», а в новую программу шоу вошла премьера — мощное исполнение музыки из «Человека из стали». Эти композиции мгновенно завоевали признание зрителей.

Атмосфера шоу

На сцене выступает более 100 музыкантов, а также хор и орган. Редкие этнические инструменты дополняют звучание, а цифровые декорации, световые инсталляции и спецэффекты создают уникальную атмосферу, подчеркивая эмоциональную силу каждого произведения. Музыка звучит с мощью, проникая в самую душу и усиливая каждую эмоцию.

Программа концерта

Программа шоу «Hans Zimmer’s Universe» включает в себя:

  • I отделение:
    • Чудо-женщина | Wonder Woman
    • Дюна | Dune
    • Формула-1 | Formula 1 (премьера)
    • Начало | Inception
    • Последний самурай | The Last Samurai
    • Спирит | Spirit
    • Шерлок Холмс | Sherlock Holmes
    • Король Лев | The Lion King
  • II отделение:
    • Человек из стали | Man of Steel (премьера)
    • Тёмный рыцарь | The Dark Knight
    • Перл-Харбор | Pearl Harbor
    • Миссия невыполнима | Mission: Impossible
    • Кунг-фу Панда | Kung Fu Panda
    • Пираты Карибского моря | Pirates of the Caribbean
    • Интерстеллар | Interstellar

Исполнители

В шоу принимают участие оркестр и хор Imperial Orchestra. Обратите внимание, что программа и состав участников могут незначительно изменяться без предварительного уведомления.

Купить билет на концерт Вселенная Ханса Циммера 2026

Помощь с билетами
Июнь
Октябрь
Декабрь
20 июня суббота
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
4 октября воскресенье
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
13 декабря воскресенье
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
В других городах
Ноябрь
8 ноября воскресенье
19:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽

Фотографии

