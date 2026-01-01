Вселенная Ханса Циммера 2026

«Hans Zimmer’s Universe» — это масштабный симфонический проект, покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру. Созданный командой, стоящей за успешными шоу «Cinema Medley» и «Король и Шут», этот вечер обещает незабываемое музыкальное время.
В центре представления находится Imperial Orchestra — один из самых ярких симфонических коллективов России и СНГ. С более чем миллионом зрителей на своих концертах и более миллиарда просмотров видео в социальных сетях, этот оркестр стал настоящей легендой. Музыка их исполнения привлечет внимание всех поклонников симфонии.
Ханс Циммер — наиболее влиятельный композитор Голливуда, которому принадлежат саундтреки к знаменитым фильмам: «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Король Лев» и многим другим. Imperial Orchestra стал первым в мире оркестром, исполнившим симфоническую версию к фильму «Формула 1», а в новую программу шоу вошла премьера — мощное исполнение музыки из «Человека из стали». Эти композиции мгновенно завоевали признание зрителей.
На сцене выступает более 100 музыкантов, а также хор и орган. Редкие этнические инструменты дополняют звучание, а цифровые декорации, световые инсталляции и спецэффекты создают уникальную атмосферу, подчеркивая эмоциональную силу каждого произведения. Музыка звучит с мощью, проникая в самую душу и усиливая каждую эмоцию.
Программа шоу «Hans Zimmer’s Universe» включает в себя:
В шоу принимают участие оркестр и хор Imperial Orchestra. Обратите внимание, что программа и состав участников могут незначительно изменяться без предварительного уведомления.