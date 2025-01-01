Меню
Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra
Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra приглашает вас в захватывающее музыкальное приключение с любимыми героями Джоан Роулинг. Это невероятный восторг для всей семьи! В программе прозвучат потрясающие саундтреки из фильмов о юном маге: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и многие другие.

Знакомые мелодии и волшебная атмосфера

Оркестр исполнит знаменитые темы, знакомые каждому поклоннику волшебной саги. Вас ждут таинственные мотивы Хогвартса, величественные композиции из культовых сцен всех семи частей фильма, а также трогательные мелодии о дружбе и смелости. Neo Classic Orchestra словно перенесет слушателей в загадочные коридоры замка, волшебные леса и на поля битвы магов.

Визуальные эффекты и магия музыки

Магия звучания усиливается визуальными эффектами: мягкое мерцание 2000 свечей, иллюзии светящихся заклятий и кадры из фильмов, оживающие на сцене. В этот вечер музыка станет мостом между реальностью и фантазией, наполняя сердца слушателей ощущением чудес и бесконечных возможностей.

О Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra — это коллектив профессиональных музыкантов, активно гастролирующий по всей России. Их миссия — популяризация современной классической музыки наряду с качественным развитием жанра. В состав оркестра входят виртуозные музыканты с высоким уровнем владения инструментом, многие из которых являются выпускниками лучших консерваторий страны и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Их отличает музыкальная чуткость и всепоглощающая страсть к музыке.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного музыкального события!

В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1800 ₽
18 декабря четверг
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1600 ₽

Фотографии

