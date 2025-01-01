Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra

Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера

Neo Classic Orchestra приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие с любимыми героями Джоан Роулинг. Расширенный состав оркестра и живой хор гарантируют невероятный восторг для всей семьи!

На входе вас будет ждать фотозона и аниматоры в образах любимых персонажей. Каждый ребенок получит памятный волшебный подарок!

Завораживающая программа

В программе прозвучат потрясающие саундтреки из фильмов о Гарри Поттере, таких как «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и другие. Знакомые темы, такие как таинственные мотивы Хогвартса и величественные композиции из культовых сцен, перенесут вас в мир магии.

Оркестр создает атмосферу, словно перенося слушателей в таинственные коридоры замка, волшебные леса и на поля битвы магов. Магия усиливается визуальными эффектами: мерцание 2000 свечей, иллюзии светящихся заклятий и кадры из фильмов, оживающие на сцене.

Неповторимые эмоции

В этот вечер музыка станет мостом между реальностью и фантазией, наполняя сердца слушателей ощущением чудес и бесконечных возможностей. Волшебная по красоте музыка в мерцании свечей подарит восхитительные эмоции, праздничное настроение и незабываемые впечатления. Идеально подобранный видеоряд погрузит вас в магическую атмосферу.

О Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra — это коллектив профессиональных музыкантов, активно гастролирующий по всей России. Их миссия заключается в популяризации современной классической музыки и качественном развитии жанра. Воркшоп включает виртуозных музыкантов с высшим уровнем владения инструментами, выпускников лучших консерваторий и лауреатов всероссийских и международных конкурсов, объединенных страстью к музыке.