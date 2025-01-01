Меню
Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера

Neo Classic Orchestra приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие с любимыми героями Джоан Роулинг. Расширенный состав оркестра и живой хор гарантируют невероятный восторг для всей семьи!

На входе вас будет ждать фотозона и аниматоры в образах любимых персонажей. Каждый ребенок получит памятный волшебный подарок!

Завораживающая программа

В программе прозвучат потрясающие саундтреки из фильмов о Гарри Поттере, таких как «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и другие. Знакомые темы, такие как таинственные мотивы Хогвартса и величественные композиции из культовых сцен, перенесут вас в мир магии.

Оркестр создает атмосферу, словно перенося слушателей в таинственные коридоры замка, волшебные леса и на поля битвы магов. Магия усиливается визуальными эффектами: мерцание 2000 свечей, иллюзии светящихся заклятий и кадры из фильмов, оживающие на сцене.

Неповторимые эмоции

В этот вечер музыка станет мостом между реальностью и фантазией, наполняя сердца слушателей ощущением чудес и бесконечных возможностей. Волшебная по красоте музыка в мерцании свечей подарит восхитительные эмоции, праздничное настроение и незабываемые впечатления. Идеально подобранный видеоряд погрузит вас в магическую атмосферу.

О Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra — это коллектив профессиональных музыкантов, активно гастролирующий по всей России. Их миссия заключается в популяризации современной классической музыки и качественном развитии жанра. Воркшоп включает виртуозных музыкантов с высшим уровнем владения инструментами, выпускников лучших консерваторий и лауреатов всероссийских и международных конкурсов, объединенных страстью к музыке.

Купить билет на концерт Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra

В других городах
Январь
5 января понедельник
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 800 ₽

Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra Вселенная Гарри Поттера. «Магия свечей» Neo Classic Orchestra

