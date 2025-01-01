Меню
Вселенная Гарри Поттера. Магия свечей Neo Classic Orchestra. Расширенный состав и хор
Вселенная Гарри Поттера. Магия свечей Neo Classic Orchestra. Расширенный состав и хор

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера в Екатеринбурге

Насладитесь магией музыки в сопровождении живого хора и расширенного состава Neo Classic Orchestra. П погрузитесь в захватывающее музыкальное путешествие с вашими любимыми героями из мира Джоан Роулинг!

Эмоции для всей семьи

На входе вас будет ждать фотозона и аниматоры, облаченные в костюмы любимых персонажей. Каждый ребенок получит памятный волшебный подарок! Это идеальное событие для всей семьи.

Звезды программы

В программе прозвучат культовые саундтреки из таких частей, как:

  • «Гарри Поттер и философский камень»
  • «Гарри Поттер и узник Азкабана»
  • «Гарри Поттер и Тайная комната»

Зрители услышают знаменитые темы и трогательные мелодии, знакомые поклонникам волшебной саги. Музыка оркестра переносит нас в таинственные коридоры Хогвартса, волшебные леса и на поля битвы магов.

Визуальные эффекты

Магия показывает себя не только в звуках. Гостей ждут визуальные эффекты: мягкое мерцание 2000 свечей, иллюзии светящихся заклятий и кадры из фильмов, которые оживают на сцене. Это вечер, когда музыка становится мостом между реальностью и фантазией, создавая атмосферу чудес и бесконечных возможностей.

О Neo Classic Orchestra

Neo Classic Orchestra — это коллектив профессиональных музыкантов, активно гастролирующий по всей России. Их миссия — популяризация современной классической музыки и развитие жанра. В составе оркестра — виртуозы с высоким мастерством, выпускники лучших консерваторий страны и лауреаты международных конкурсов, отличающиеся музыкальной чуткостью и страстью к музыке.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного музыкального вечера, который подарит вам незабываемые впечатления и праздничное настроение!

В других городах
Январь
5 января понедельник
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 800 ₽

